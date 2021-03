Regierungskrise in Slowakei : Vergiftetes Rücktrittsangebot

In der Slowakei hat sich die seit Wochen schwelende Regierungskrise so weit zugespitzt, dass eine Fortführung der Mitte-Rechts-Koalition unter Ministerpräsident Igor Matovič kaum mehr möglich erscheint. Matovič hatte am Sonntagabend überraschend seinen Rücktritt angeboten, aber zu Bedingungen, die seine mit ihm zerstrittenen Koalitionspartner vorerst zurückgewiesen haben. Denn die Bedingungen zielen darauf, dass Matovič als Chef seiner Partei Olano offensichtlich „vom Rücksitz aus“ weiterhin die Regierungsgeschicke leiten möchte. Allerdings ist auch keine andere Mehrheit in Bratislava greifbar, ebenso wenig ein kurzfristiger Ausweg über vorgezogene Wahlen.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien. F.A.Z.

Mindestens drei der vier Regierungsparteien müssten schwere Einbußen fürchten, vor allem Matovičs Olano („Gewöhnliche Leute und unabhängige Personen“), Sme Rodina („Wir sind eine Familie“) und Za ludí („Für die Menschen“); am besten von ihnen steht noch Vize-Ministerpräsident Richard Sulík mit seiner Sas („Freiheit und Solidarität“) da.

Sulík ist auch der lauteste Kritiker Matovičs im Regierungslager. „Nach einem Jahr dieser Regierung beschreibt das Wort ,Chaos‘ am besten die Führung Matovičs,“ äußerte nicht etwa ein Oppositionspolitiker, sondern eben Sulík. „Er, der persönlich die Verantwortung für den Kampf gegen die Pandemie übernommen hat, tat nichts bis die zweite Welle voll zugeschlagen hat.“

Matovič gießt Öl ins Feuer

Ausgang des Streits war eine eigenmächtige Bestellung von zwei Millionen Dosen des russischen Impfstoffs „Sputnik V“ durch den Regierungschef, obwohl sich zwei seiner Koalitionspartner (Sas und Za Ludí) ausdrücklich dagegen ausgesprochen hatten. Anfang März inszenierte sich Matovič bei der Entgegennahme einer ersten Charge des Impfstoffs am Flughafen in Kaschau (Košice).

Der daraufhin hochkochende Koalitionsstreit mündete in den Rücktritt zunächst des Gesundheitsministers Marek Krajčí (von Olano nominiert), dann des Sozialministers Milan Krajniak (Sme Rodina). Beide Bauernopfer führten nicht zu einer Beruhigung, zumal Matovič jedes Mal aufs neue Öl ins Feuer goss. Sulík bot seine eigene Demission an, vorausgesetzt, dass auch Matovič zurückträte. Er setzte dem Ministerpräsidenten eine Frist bis kommenden Mittwoch.