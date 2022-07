Chinas Corona-Politik : Warum Peking einen Rückzieher bei der Impfpasspflicht macht

Von Montag an sollten eigentlich nur noch Geimpfte Zugang zu Freizeitstätten in Peking haben. Doch der Druck aus der Zentralregierung und der Bevölkerung war zu groß.

Pekinger warten am Freitag an einer Teststation in der Stadt Bild: AP

Einen Tag nach der Ankündigung einer Impfnachweispflicht für Freizeitstätten in Peking hat die Stadtregierung einen Rückzieher gemacht. Sie tat dies auf ziemlich verdruckste Weise. Am späten Donnerstagabend veröffentlichte die Parteizeitung „Beijing Daily“ einen kurzen Text, in dem „der verantwortliche Genosse der städtischen Pekinger Seuchenschutzbehörde“ einen Kotau vor der Zentralregierung machte. Er bekannte sich dazu, dass Impfen in China freiwillig sei. So steht es im aktuellen Seuchenschutzplan der Zentralregierung. „Dies wird von Peking strikt eingehalten und aktiv vertreten“, sagte der namentlich nicht genannte Verantwortliche betont pflichtschuldig. Für den Zugang zu öffentlichen Orten in Peking sei auch weiterhin nur der Nachweis eines PCR-Tests innerhalb der vergangenen 72 Stunden erforderlich. Die vorher angekündigte Pflicht, beim Zugang zu Sport- und Kulturstätten von Montag an einen Impfnachweis vorzulegen, erwähnte er mit keinem Wort.

Doch auch so verstand jeder, dass Peking die Auflage noch vor ihrem Inkrafttreten wieder kassiert hat. Die „Beijing Daily“ ist nicht irgendeine Zeitung. Sie ist das Organ des städtischen Parteikomitees. Der Bericht kommt damit einer öffentlichen Verlautbarung gleich und wurde von zahlreichen anderen Parteizeitungen kommentarlos weiterverbreitet. Im ersten Satz heißt es, manche Bürger hätten „Besorgnis und Skepsis“ über die Impfnachweispflicht geäußert. Tatsächlich hatte es in der Öffentlichkeit viel Kritik daran gegeben. Viele Pekinger sahen darin die Einführung einer Impfpflicht durch die Hintertür.

Li Keqiang will den Konsum ankurbeln

Hat sich die Regierung der Hauptstadt also dem Druck der Öffentlichkeit gebeugt? Dieser Eindruck sollte jedenfalls vermittelt werden. Der frühere Chefredakteur der Parteizeitung „Global Times“, Hu Xijin, der nach wie vor ein einflussreicher Meinungsmacher ist, lobte „die sehr positive Wendung“, die „die Macht der öffentlichen Meinung“ offenbart habe. Dass sie ihre Macht entfalten konnte, liegt aber auch daran, dass die Zensoren die Kritiker gewähren ließen. Offenbar gab es bei den Verantwortlichen der Internetaufsichtsbehörde kein Interesse daran, die empörten Kommentare zu löschen.

Hu Xijin ließ denn auch durchblicken, dass der Druck nicht nur aus der Öffentlichkeit, sondern auch aus der Zentralregierung kam. Mit ihrer Kehrtwende habe die Stadtverwaltung eingestanden, dass ihre Impfnachweispflicht „illegal“ sei, schrieb er auf Weibo. Daraus sollten auch andere Lokalregierungen die Lehre ziehen, nicht über die nationalen Vorgaben hinauszugehen, riet Hu. Das wirkte, als habe die Zentralregierung an Peking ein Exempel statuiert.

Der Staatsrat unter Führung von Ministerpräsident Li Keqiang hat zuletzt mehrfach an die Lokalregierungen appelliert, sich strikt an nationale Vorgaben zu halten. Dass lokale Behörden oft darüber hinausgehen, hat mit dem Wesen der chinesischen Coronapolitik zu tun, die lokale Funktionäre bestraft, wenn es zu Ausbrüchen in ihrem Verantwortungsbereich kommt. Gefördert werden übertriebene Maßnahmen dadurch, dass Staats- und Parteichef Xi Jinping in seinen Reden eine strikte Einhaltung der Null-Covid-Strategie propagiert und das Zentralkomitee Funktionären sogar mit Strafe droht, wenn sie die Politik kritisieren.

Ministerpräsident Li Keqiang ist dagegen bemüht, in der Bevölkerung bessere Stimmung zu verbreiten und so den Konsum anzukurbeln. Die erst kürzlich veröffentlichte neueste Revision des Seuchenschutzplans sieht mehrere Lockerungen wie verkürzte Quarantänezeiten vor.

Welche Rolle spielte der Pekinger Parteichef?

Die Pekinger Stadtregierung erntete für ihre Kehrtwende am Freitag im Internet Hohn und Spott. Das Vertrauen in die Coronamaßnahmen dürfte das Kommunikationschaos nicht gestärkt haben. Die geplante Maßnahme deutet aber darauf hin, dass es hinter den Kulissen Bemühungen gibt, die Impfkampagne zu beschleunigen. In mehreren Pekinger Wohnblöcken wurde älteren, ungeimpften Bewohnern am Freitag eine Belohnung von umgerechnet 15 Euro angeboten, wenn sie sich impfen lassen.

Studien der Universität Hongkong haben ergeben, dass drei Dosen der chinesischen Impfstoffe von Sinopharm oder Sinovac im Falle einer Coronainfektion die Gefahr einer schweren Erkrankung oder eines tödlichen Verlaufs signifikant senken. Ein höherer Schutz ließ sich aber bei Personen nachweisen, die nach zwei chinesischen Impfstoffen einen Booster von Biontech erhalten hatten. China verweigert Biontech trotz abgeschlossener klinischer Studien im Land jedoch die Zulassung. In ihren Statistiken spricht die chinesische Gesundheitsbehörde außerdem bereits nach zwei Dosen von einer „Vollimpfung“. Der Anteil der über Sechzigjährigen, die geboostert sind, lag im Juni bei nur 65 Prozent. Neuere Zahlen hat die Regierung bisher nicht veröffentlicht.

Welche Rolle der Parteichef von Peking, Cai Qi, bei den Vorgängen spielte, ist unklar. Wenige Monate vor dem großen Parteitag im Herbst dürfte Cai, der als Vertrauter Xi Jinpings gilt, vor allem darauf bedacht sein, seine Beförderungschancen zu erhöhen. Dass solche Überlegungen bei der Einführung oder Abschaffung des Pekinger Impfpasses eine Rolle spielten, lässt sich zumindest nicht ausschließen.