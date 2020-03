Segen vom Papst : „Tiefe Finsternis hat sich auf unsere Plätze, Straßen und Städte gelegt“

Auf dem leeren Petersplatz hat Papst Franziskus am Freitagabend den Segen „Urbi et orbi“ gespendet und für das Ende der Corona-Pandemie gebetet. Er selbst gehört zur Risikogruppe, lehnt aber einen Umzug in die geschützte päpstliche Residenz ab.

Der Regen fiel unablässig und der Himmel wurde immer dunkler. Erleuchtet war nur das Portal des Petersdoms. Vor den Absperrungen, die niemand überwinden durfte, spiegelten sich in Pfützen die blauen Lichter der Polizeiautos. Die Polizisten und Carabinieri duckten sich unter ihre Regenschirme. Die Obdachlosen unter den Kolonnaden an der Via della Conciliazione suchten Wärme unter ihren Decken und Kartons. Es würde wieder eine nasskalte Nacht werden.

Es war ein beklemmender Gottesdienst, den Papst Franziskus am Freitagabend von 18 bis 19 Uhr vor einem menschenleeren Petersplatz feierte. In seinem Gebet auf den Stufen des Petersdoms forderte der Papst die Gläubigen auf, die Angst zu überwinden und Stärke aus dem Glauben zu schöpfen. Er dankte den Ärzten und Pflegern, den Angestellten in Lebensmittelgeschäften und Apotheken, den Ordnungs- und Einsatzkräften.

„Tiefe Finsternis hat sich auf unsere Städte gelegt“

Begleitet wurde Franziskus nur von seinem Zeremoniar Guido Marini. „Tiefe Finsternis hat sich auf unsere Plätze, Straßen und Städte gelegt. Sie hat sich unseres Lebens bemächtigt und alles mit einer ohrenbetäubenden Stille und einer trostlosen Leere erfüllt, die alles im Vorbeigehen lähmt“, sagte der Papst. „Uns wurde klar, dass wir alle im selben Boot sitzen, alle schwach und orientierungslos sind, aber zugleich wichtig und notwendig, denn alle sind wir dazu aufgerufen, gemeinsam zu rudern.“

Der über die Menschen hereingebrochene Sturm lege „unsere Verwundbarkeit bloß“ und decke „jene falschen und unnötigen Gewissheiten auf, auf die wir bei unseren Plänen, Projekten, Gewohnheiten und Prioritäten gebaut haben“, sagte der Papst. Nach einem Gebet vor einem Marienbildnis und einem Kruzifix erteilte der Papst den Segen „Urbi et orbi“, den feierlichsten Segen der katholischen Kirche, der sonst nur zu Weihnachten und an Ostern gespendet wird.

Mehr als 9000 Corona-Tote in Italien

Zuvor hatte der Zivilschutz in seiner täglichen Pressekonferenz, nur ein paar Gehminuten vom Petersplatz entfernt, die jüngsten Zahlen bekanntgegeben. Die Zahl der Todesopfer stieg seit Donnerstagabend um 969. Damit sind seit dem Ausbruch der Epidemie vom 20. Februar in Italien insgesamt 9134 Menschen nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Natürlich hat das Virus, das bekanntlich keine Grenzen kennt, auch nicht an den Mauern des Vatikans haltgemacht. Am Freitag berichteten italienische Medien von einer weiteren Infektion eines Vatikan-Mitarbeiters. Damit erhöhte sich die Zahl der Infektionen nach unbestätigten Angaben auf sechs.

Die jüngste Ansteckung mit dem Virus sei bei einem Priester aus dem Staatssekretariat festgestellt worden, der seinen Wohnsitz in einer Ordensgemeinschaft außerhalb der Vatikanmauern habe. Am Donnerstag hatte die Zeitung „Il Messaggero“ berichtet, dass erstmals ein Bewohner der vatikanischen Residenz Santa Marta positiv auf das Virus getestet worden sei. Den Angaben zufolge handelt es sich um einen 58 Jahre alten ranghohen Mitarbeiter des Staatssekretariats, der wegen der Covid-19-Lungenkrankheit inzwischen im Gemelli-Krankenhaus behandelt wird.

Papst Franziskus will nicht umziehen

In dem Gästehaus Santa Marta wohnt auch Papst Franziskus, der mit dem Erkrankten aber nicht zusammengekommen sein soll. Franziskus hat sich inzwischen zwei Mal auf das Coronavirus testen lassen, auch der letzte Test vom Mittwoch fiel negativ aus. Nach italienischen Medienberichten nimmt der 83 Jahre alte Papst seine Mahlzeiten nicht mehr im Speiseraum ein, sondern lässt sich diese auf sein Zimmer im zweiten Stock der Residenz bringen. Dort verbringt er die meiste Zeit des Tages und empfängt nur noch wenige Besucher. Von der Gewohnheit, seine Gäste mit Handschlag zu verabschieden, wolle Franziskus nicht lassen, heißt es. Seine Mitarbeiter reichten ihm aber hernach ein Desinfektionsgel.

Wegen einer schweren Erkrankung als junger Mann mussten bei Franziskus vor Jahrzehnten Teile eines Lungenflügels entfernt werden. Eine Ansteckung mit dem Coronavirus könnte für den Papst potentiell lebensbedrohlich sein. Einen vorübergehenden Umzug in die besser abzuschirmende päpstliche Residenz im Vatikan oder in den Sommersitz der Päpste in Castel Gandolfo nahe Rom hat Franziskus jedoch abgelehnt. Auch der emeritierte Papst Benedikt XVI. verlässt seine Wohnung in einem ehemaligen Kloster im Vatikan nicht mehr und verzichtet auf seinen täglichen kurzen Gang mit dem Rollator durch die vatikanischen Gärten.

Täglicher Livestream der Morgenmesse

Obwohl sich Papst Franziskus physisch aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, ist er zumal den italienischen Gläubigen stets nahe. Die Morgenmesse, die er in einer mit nur wenigen Vatikanmitarbeitern besetzten Kapelle feiert, wird jeden Tag direkt vom Fernsehsender Rai Uno übertragen und erfreut sich hoher Einschaltquoten. Seine Andachten und Gebete werden von der Medienseite „Vatican News“ übertragen. Für die Zeremonie vom Freitagabend hatte Franziskus das sogenannte Pestkreuz aus der Kirche San Marcello al Corso zum Petersplatz bringen lassen.

Das aus dem 14. Jahrhundert stammende lebensgroße Abbild des Gekreuzigten war während der Pest 1522 in fortgesetzten Prozessionen durch Rom getragen worden, bis die Seuche nach 16 Tagen plötzlich abebbte. Franziskus hatte am 15. März nach einem Bittgang zu der Kirche, den er teils zu Fuß durch das menschenleere Rom zurücklegte, allein vor dem Kreuz gebetet und um ein Ende der Pandemie gefleht.