Erstmals seit zwei Jahren : Touristen dürfen wieder nach Australien

Aus Vorsicht vor Covid-19 hielt Down Under seine Außengrenzen lange geschlossen. Jetzt öffnet sich das Land wieder – Geimpfte können sich freuen.

Die „Festung Australien“, von der Kritiker gesprochen hatten, öffnet etwa zwei Jahre nach Einführung ihrer restriktiven Grenzpolitik ihre Tore. Wie die Regierung von Premierminister Scott Morrison am Montag verkündete, dürfen zweifach geimpfte Touristen, Geschäftsreisende und andere Besucher aus aller Welt vom 21. Februar an wieder einreisen. „Sie müssen doppelt geimpft sein, um nach Australien zu kommen. Das ist die Regel. Und es wird von jedem erwartet, sich daran zu halten“, sagte Morrison.

Der Premierminister spielte in seiner Stellungnahme auf die Kontroverse um den serbischen Tennis-Weltranglistenersten Novak Djoković an, der trotz fehlender Impfung eine Sondergenehmigung zur Teilnahme an den Melbourne Open bekommen hatte, dann aber als „Gesundheitsrisiko“ des Landes verwiesen wurde. „Ich denke, die Ereignisse am Anfang des Jahres haben jedem auf der Welt die klare Botschaft übermittelt, dass dies die Voraussetzung ist, um nach Australien einzureisen“, sagte Morrison mit Blick auf das Impfmandat für Einreisende.

Ergänzend fügte der Premierminister hinzu, dass die verschiedenen australischen Bundesstaaten weiter ihre eigenen Vorschriften hätten, mit denen sie die Ankünfte aus dem Ausland regelten. So schränkt etwa der Bundesstaat Westaustralien die Zahl der aus dem Ausland Einreisenden weiter stark ein, während der Bundesstaat New South Wales im Osten keine derartigen Beschränkungen mehr in Kraft hat.

Die Öffnung diene nicht zuletzt dazu, die Erholung der Wirtschaft voranzutreiben, fügte Innenministerin Karen Andrews am Montag außerdem hinzu. Vor allem die Tourismusindustrie habe in der Pandemie einen gewaltigen Schlag erlitten. Andrews teilte außerdem mit, dass Ungeimpfte weiterhin eine Sondergenehmigung beantragen und medizinische Gründe für fehlende Impfungen vorlegen müssten. Je nach Bundesstaat müssen sie sich außerdem nach Ankunft in Quarantäne begeben. Australien hatte lange eine Null-Covid-Strategie verfolgt und die Außengrenzen für den internationalen Reiseverkehr im März 2020 weitgehend geschlossen.