Spanien in der Pandemie : Ein Sommer, als hätte es Corona nie gegeben

Positiv Getestete müssen in Spanien schon seit März nicht mehr zu Hause bleiben – die Inzidenz in dem Land ist niedriger als in Deutschland. Im Nachbarland Portugal gelten zum Teil strengere Regeln.

Strand in Barcelona am 28. Juli Bild: AP

Es ist ein Sommer, als hätte es Corona nie gegeben. An den spanischen Stränden drängen sich die Badenden, Tausende kamen zur traditionellen Stierhatz nach Pamplona. Mehr als 20 Millionen ausländische Touristen reisten 2022 schon nach Spanien. Die Pandemie ist vorüber, aber die Spanier sind gelassen. Mitte Juli war die Zahl der Infektionen zwar gestiegen, seitdem sinkt sie aber wieder. Schon Ende März hatte die Regierung die Isolationspflicht aufgehoben: Nur wer schwere Symptome hat, muss zu Hause bleiben. Alle anderen positiv Getesteten dürfen auf die Straße, an den Strand und mit Maske auch arbeiten gehen.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. Folgen Ich folge

Einige Fachleute hatten vor dieser Lockerung gewarnt, die jedoch zu keiner neuen Welle führte. Die laxeren Vorschriften waren auch aus dem Auftreten neuer Subvarianten gewachsen. Sie ließen in der ersten Maihälfte und Mitte Juli die Infektionen noch einmal zunehmen, waren aber nicht mit der großen Omikron-Welle zu Jahresbeginn zu vergleichen. Die Krankenhäuser kamen bisher nicht an ihre Grenzen. Laut den jüngsten Angaben des Gesundheitsministeriums sind 8,2 Prozent der regulären Betten und knapp sechs Prozent der Intensivbetten mit Covid-Patienten belegt. Insgesamt 358 Corona-Tote wurden in den vergangenen sieben Tagen registriert, Mitte Juli waren es an einzelnen Tagen bis zu 120.

In Spanien fühlt man sich gut geschützt

Verlässliche Angaben sind jedoch nur schwer zu erhalten. Die Sieben-Tage-Inzidenz wird seit März nur noch zweimal in der Woche für die Risikogruppe der über Sechzigjährigen veröffentlicht. Zuletzt lag sie bei 274. An die Stelle der bisherigen Erfassung trat ein auf Stichproben beruhendes Monitoring-System, das die Gesundheitsbehörden schon bei der Grippe einsetzen. Im Juli fiel auf, dass zu Ferienbeginn auf einmal die Nachfrage nach Schnelltests in den Apotheken wuchs. Nur dort sind zu einem von der Regierung festgelegten Preis Tests für den privaten Gebrauch zu kaufen.

In Spanien fühlt man sich gut geschützt. 86 Prozent der gesamten Bevölkerung sind doppelt geimpft, 54 Prozent haben eine Auffrischungsimpfung erhalten. Zu zusätzlicher Immunität tragen die vielen Genesenen bei. Beim Boostern kommt Spanien im Vergleich zu Deutschland aber deutlich langsamer voran. Inzwischen appelliert auch die Regierung an die Bürger, in Innenräumen wieder Masken zu tragen. Die generelle Maskenpflicht war Ende April aufgehoben worden. Sie ist nur noch in Verkehrsmitteln, Gesundheitseinrichtungen, Altersheimen und Apotheken vorgeschrieben. Nur wenige leisten dem Aufruf der Regierung bisher Folge.

Im Nachbarland Portugal ist die Isolationspflicht noch in Kraft, und es gelten zum Teil strengere Regeln. Wer positiv getestet wird, muss fünf Tage lang in Quarantäne, mit schwereren Symptomen zehn Tage lang. Portugal gehörte zu den ersten Ländern, in denen sich im Mai die Subvariante BA.5 stark bemerkbar gemacht hatte. Sie ließ die Sieben-Tage-Inzidenz auf fast 3000 steigen, in dieser Woche war sie laut Johns Hopkins Universität mit 272 ähnlich hoch wie in Spanien. Wegen der hohen Impfquote (fast 87 Prozent sind vollständig geimpft) waren die portugiesischen Kliniken in den vergangenen Monaten jedoch nicht überfordert. Während auf dem Festland fast alle Vorschriften abgeschafft wurden, gilt auf der Atlantikinsel Madeira immer noch „3 G“ in Gastronomie, beim Friseur und bei Sport- und Kulturveranstaltungen.