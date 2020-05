Corona-Pandemie in Österreich : Das Leben kehrt zurück, aber die Angst bleibt

Am Samstag in Wien: Nach sieben Wochen Corona-Shutdown dürfen in Österreich Einkaufszentren, Friseure sowie alle Geschäfte mit mehr als 400 Quadratmetern Verkaufsfläche wieder öffnen. Bild: dpa

Was passiert mit dem Coronavirus, wenn man die Restriktionen im öffentlichen Leben zu lockern beginnt? Für Antworten oder zumindest Hinweise auf diese zentrale Frage bietet sich für Deutschland der Blick in ein Versuchslabor in nächster Nähe an, nach Österreich. Dort war man, wie Angela Merkel gesagt hat, „immer einen Schritt voraus“ – ein Satz der Bundeskanzlerin, den man in Wien sehr gerne gehört hat, obgleich er natürlich auch die ersten Schritte hinein in die Pandemie impliziert. Und bei diesen ersten Schritten hat das von einer konservativ-grünen Regierung unter Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) geführte Österreich ein etwas weniger glänzendes Bild abgegeben, das Stichwort lautet „Ischgl“. Dieses Tiroler Dorf steht emblematisch für Versäumnisse im alpinen Skitourismus, der zu Jahresbeginn wie eine Drehscheibe für die Verbreitung des Virus in Europa wirkte.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien. F.A.Z.

Voraus war man in Österreich aber auch beim „Herunterfahren“ des Landes seit Mitte März - und vor gut drei Wochen bei den ersten Lockerungen. Seit Ostern darf man sich grundsätzlich wieder frei bewegen, in öffentlichen Verkehrsmitteln und Geschäften allerdings nur mit Mund-Nasen-Schutz. Außerdem gilt ein Mindestabstand von einem Meter zu Haushaltsfremden. Seither dürfen kleinere Läden öffnen, seit dem 1. Mai auch alle anderen Geschäfte und Dienstleister. Mitte Mai folgen Gaststätten, später auch Hotels.