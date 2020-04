Corona-gefährdete Gastarbeiter : Menschliche Einwegware

In Singapur und der Region am Golf leben Millionen Gastarbeiter. Sie sind von der Corona-Pandemie besonders betroffen – weil sie oft besonders schlecht behandelt werden. In Singapur machen sie einen Großteil der Infizierten aus.

Ein Gesundheitsbeamter steht vor einem Bus, mit dem Corona-infizierte Gastarbeiter in Dubai in die Quarantäne gebracht werden. Bild: AFP

Naveens Zuhause ist ein karger Schlafsaal. Aus dem Raum, den er sich mit zehn Mitbewohnern teilt, schickt der 26 Jahre alte indische Gastarbeiter per Smartphone „ein paar Beispielbilder zur Hygiene in der Herberge“. Sie zeigen einen Mann in Schutzkleidung und einem Desinfektionsgerät in der Hand, eine Reihe von Mülltonnen, Kartons mit Müllresten. Die Fotos zeugen von den beengten Verhältnissen in der Arbeiterkaserne in Singapur, deren Gebäude aussehen wie Großcontainer.

Naveen harrt hier, in der Siedlung mit den Namen S11@Punggol, mit Tausenden Leidensgenossen aus. Bis zu 20 Leute teilen sich ein Zimmer und bis zu 60 einen Toilettenraum. Naveen will mit den Bildern eigentlich deutlich machen, dass sich die Lage gebessert hat. Noch vor kurzem klagten die Bewohner über verstopfte Toiletten, Müllberge und Kakerlaken. Dann verbreitete sich das Coronavirus in rasender Geschwindigkeit. S11@Punggol wurde zum größten Sars-CoV-2-Herd Singapurs.