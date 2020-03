Corona-Opfer in Spanien : Einsamer Tod im Altenheim

Es war ein einsamer Tod. Erst kam ein Anruf aus dem Heim in Madrid: Der Vater habe Fieber. Wenige Tage später folgte die Aufforderung, seinen Leichnam abzuholen. So schilderte es der Sohn der spanischen Zeitung „El Mundo“. Die Pfleger leisteten fast Übermenschliches, aber die Gesundheitsbehörden hätten sie im Stich gelassen: „Sie lassen sie allein sterben“, sagt die Tochter einer 86 Jahre alten Frau, die zu Beginn der Woche im Altenheim Monte Hermoso in Madrid die Infektion mit dem Coronavirus nicht überlebte. Bis zu zwanzig Bewohner des Altenheims im Südwesten der Hauptstadt sind in den vergangenen Tagen gestorben. Mehr als siebzig Senioren und Pfleger sind infiziert.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. F.A.Z.

Entsetzt fragen sich nun viele, warum keiner der Schwerkranken rechtzeitig in eine Klinik gekommen sei. Die Patientenschutzorganisation El Defensor del Paciente wirft dem privaten Heim mit 130 Bewohnern „mangelhafte Sicherheits- und Hygienemaßnahmen“ sowie „Personal- und Mittelmangel“ vor. Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft, während die Madrider Regionalpräsidentin Isabel Díaz Ayuso zunächst versuchte, Monte Hermoso als einen Ausnahmefall darzustellen. Er lasse keine Rückschlüsse auf die anderen Heime in Madrid zu.