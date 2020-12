Corona-Mutation : Briten erbost über Grenzschließungen

Auch am Dienstag mussten Reisewillige an der britischen Küste warten. Bild: AFP

Während die britische Regierung auf verschiedenen Ebenen mit Paris über die Wiedereröffnung der Grenze verhandelte, blickten am Dienstag Hunderte Lastwagenfahrer, aber auch viele europäische Besucher ins Ungewisse. Laut des Innenministeriums warteten in der Nacht zu Dienstag mindestens 1500 Lastwagen in der Grafschaft Kent auf eine Weiterfahrt. Wie viele Europäer zwei Tage vor Weihnachten im Vereinigten Königreich festsitzen, ist unklar. Der Londoner „SPD-Freundeskreis“ warf der Bundesregierung vor, das Schicksal der Deutschen in Großbritannien zu „ignorieren“. Sie seien abermals zum „unbeobachteten Spielball der Politik“ geworden.

Innenministerin Priti Patel bestätigte am Dienstag, dass mit Frankreich vor allem darüber verhandelt werde, wie die Grenze mit örtlichen Corona-Tests wiedereröffnet werden könnte. Wegen der damit verbundenen Logistik könnten Reisende selbst im Falle einer raschen Einigung noch tagelang an einem Grenzübertritt gehindert sein.

„Das sieht leider nicht gut aus.“

Premierminister Boris Johnson hatte am Montagabend in einer Pressekonferenz die Hoffnung verbreitet, dass sich die Lage „im Laufe der nächsten Stunden“ klären werde. Er berichtete von einem „exzellenten Telefongespräch“ mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Verkehrsminister Grant Shapps hatte sich zuvor „überrascht“ gezeigt über die Grenzschließung, und auch Johnson kleidete seine Irritation in diplomatische Worte. „Ich möchte betonen, dass wir im Vereinigten Königreich die Ängste unserer Freunde über die neue Covid-Mutation vollkommen verstehen, aber es ist auch wahr, dass wir die Gefahr, die von einem Fahrer ausgeht, der allein in seiner Kabine sitzt, für wirklich sehr gering halten.“

In Teilen der britischen Presse wurde das Unverständnis über die abrupte Grenzschließung unverblümter geäußert. Ein Kolumnist warf Macron Populismus und ein „Trump-artiges“ Vorgehen vor. Andere machten darauf aufmerksam, dass das mutierte Virus längst auch auf dem Kontinent angekommen sei. Selbst der deutsche Virologe Christian Drosten wurde als Zeuge gegen die Grenzschließung und die Landeverbote für Flugzeuge aus Großbritannien ins Feld geführt. Drosten hatte sich am Montag zunächst „nicht sehr besorgt“ über die Virus-Mutation geäußert und Johnsons Feststellung angezweifelt, dass sie um 70 Prozent ansteckender sei. In der Nacht twitterte Drosten dann allerdings: „Neue Daten zur Mutante. Das sieht leider nicht gut aus.“

Hat Johnson mit von der Leyen gesprochen?

In einigen Artikeln wurden die europäischen, insbesondere französischen Maßnahmen in Zusammenhang mit den Brexit-Gesprächen gerückt. „Es ist weniger überraschend als enttäuschend, dass halsstarrige Partner in diesen Verhandlungen jetzt eine passende Gelegenheit entdeckt haben, um die Zugbrücke hochzuziehen“, hieß es in einem Kommentar des „Daily Telegraph“.

Ob – und wenn, in welcher Weise – die britisch-französischen Krisengespräche über die Grenzöffnung die Brexit-Verhandlungen beeinflusst haben, ist unklar. Johnson versicherte, dass er mit Macron nicht über die Verhandlungen gesprochen habe, weil diese „richtigerweise“ mit Brüssel geführt würden. Aber nach dem Telefonat mehrten sich Zeichen, dass in der zentralen Streitfrage um die Fischerei ein Kompromiss näher rückt. Im Konflikt um Hoheitsgewässer und Fangquoten trafen vor allem französische Interessen auf britischen Widerstand.

Leichte Verwirrung herrschte am Dienstag über ein Gespräch, das EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen laut Informationen aus Brüssel am späten Montagabend mit Johnson geführt haben soll. In Downing Street hieß es dazu am Dienstag, dass man von einem solchen Telefonat nichts wisse. Bislang hält London an der Linie fest, dass man nach wie vor ein Abkommen anstrebe, die Briten sich aber lieber auf einen ergebnislosen Ausgang einstellen sollten. Käme es in den nächsten Tagen noch zu einem „Deal“ über die künftigen Beziehungen mit der Europäischen Union, gilt in Westminster der 30. Dezember als wahrscheinlichster Tag für eine Sondersitzung und eine Abstimmung des Parlaments.