Fachwelt gespalten : Trickst die indische Doppelmutante das Immunsystem von Geimpften aus?

Weltweit wächst die Sorge angesichts des dramatischen Zuwachses an Corona-Fällen in Indien und der dort offenbar grassierenden „Doppelmutante“ B.1.617. Seit einer Woche liegen die täglichen Neuinfektionen bei mehr als 200.000, allein am Donnerstag meldete die Regierung 312.721 neue Fälle, die höchste bislang verzeichnete Zahl. Erstmals waren binnen 24 Stunden mehr als 2100 Menschen gestorben. In den Krankenhäusern werden Betten, Medikamente und Sauerstoff knapp. Verschiedene Regierungen haben neue Restriktionen für Reisende aus Indien erlassen oder ihre Reisehinweise für das südasiatische Land verschärft.

Als Ursache für den Anstieg wird vor allem Nachlässigkeit der vorangegangenen Monate gesehen, in denen aufgrund niedriger Infektionszahlen kaum noch Masken getragen und Abstandsregeln nicht eingehalten worden waren. „Alle waren irgendwie unterwegs, das hat sicherlich dazu beigetragen“, sagt Vineeta Bal vom Nationalen Institut für Immunologie der F.A.Z. Zunehmend steht auch die Mutante im Verdacht, für die Entwicklung verantwortlich zu sein. Da sie mittlerweile in einem Dutzend Ländern nachgewiesen wurde, wird die Entwicklung in Indien auch im Ausland verstärkt verfolgt.

Optimistisches und pessimistisches Lager

In Deutschland schlug Anfang der Woche etwa der sozialdemokratische Gesundheitsfachmann Karl Lauterbach Alarm. In Indien bahne sich „eine Katastrophe“ an, schrieb Lauterbach auf Twitter. Seinen Warnruf illustrierte er mit zwei Grafiken. Die eine zeigt die Entwicklung der Corona-Infektionen in Indien und den erschreckenden Verlauf, den die Pandemie derzeit dort nimmt. Daran lässt sich erkennen, dass die zweite „Welle“ in Indien derzeit mehr wie eine Steilwand aussieht. Die zweite Grafik zeigt die Prävalenz, also die Häufigkeit der verschiedenen Virus-Mutanten in Indien. Diesen Daten zufolge ist B.1.617 mittlerweile die häufigste in Indien vorkommende Mutante.

Allerdings wird in Indien derzeit noch viel zu wenig nach Mutanten geforscht, um Schlussfolgerungen zu ziehen. „Die Daten, die wir bisher haben, sind zahlenmäßig längst nicht zufriedenstellend“, sagt Vineeta Bal. Die Genom-Sequenzierung, mit der sich die Mutanten nachweisen lassen, wurde in Indien vernachlässigt. Bisher wurden sogar nur weniger als ein Prozent der Virenproben untersucht. Andere Länder sind da viel fleißiger auf der Suche nach gefährlichen Mutationen.

Erst jetzt wollen die zuständigen Stellen die Sequenzierung ausweiten. Tatsächlich hat sich die Sorge um die „Doppelmutante“ B.1.617 aus Indien in den vergangenen Tagen unter Virologen und Genomexperten weltweit noch schneller ausgebreitet als die Mutante selbst. In England, wo man genetisch den besten Überblick hat, gewinnt sie seit vier Wochen etwa mit der gleichen Geschwindigkeit an Boden wie die längst vorherrschende „britische“ Mutante B.1.1.7 Ende vergangenen Jahres, als deren Wachstum begann.

Noch ist der Anteil an allen Virenstämmen dort mit knapp mehr als einem Prozent gering. Aber die Frage wird nun wissenschaftlich intensiv diskutiert, inwiefern die beiden wichtigsten Mutationen der „indischen“ Mutante – E484Q und L452R – in der Lage sein könnten, Ungeimpfte schneller anzustecken und sogar geimpfte Menschen neu anzustecken und eine neue Krankheitswelle auszulösen.