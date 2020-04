Beschränkungen aufgehoben : Restaurants und Hotels dürfen in Österreich wieder öffnen

In Österreich fällt am Freitag die allgemeine Ausgangsbeschränkung. Knapp sechs Wochen nachdem wegen der Corona-Pandemie das Betreten des öffentlichen Raums generell untersagt und nur für spezifische Ausnahmen gestattet worden ist, geht die Regierung in Wien vom 1. Mai an zu einer offeneren Regelung über. Das kündigte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Dienstagmorgen an. Weiterhin gilt das Gebot, einen Mindestabstand von einem Meter zu Personen, die nicht im eigenen Haushalt leben, einzuhalten. Unter dieser generellen Maßgabe sollen vom 15. Mai an auch Restaurants, von Ende Mai an Hotels geöffnet werden können.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien. F.A.Z.

Anschober sagte, die günstige Entwicklung der Ansteckungszahlen ermögliche es, „grünes Licht für die nächsten Öffnungsschritte“ zu geben. „Die kontrollierte, schrittweise, gesicherte Öffnung kann weitergehen.“ Seit Mitte März galt in Österreich die Regelung, dass der öffentliche Raum nur betreten werden durfte, um einkaufen zu gehen, Hilfsbedürftige zu unterstützen, zur Arbeitsstätte zu gelangen oder spazieren zu gehen beziehungsweise Sport zu treiben, dies aber nur allein. Nach der Interpretation der Regierung war es damit auch untersagt, Menschen in anderen Haushalten zu besuchen.

Gastronomische Betriebe dürfen vom 15. Mai an öffnen, aber unter Einschränkungen. Es sollen nur bis zu vier Personen – plus eine nicht begrenzte Zahl von Kindern – an einem Tisch sitzen. Zwischen Gästegruppen soll der Mindestabstand von einem Metern sichergestellt sein. Es gilt eine Sperrstunde um 23 Uhr. Mitarbeiter, die Kontakt zu Gästen haben, müssen eine Gesichtsmaske oder ein „Gesichtsvisier“ tragen. Von den Gästen wird das nicht verlangt. Ende Mai sollen auch Hotels, Sehenswürdigkeiten und Freizeiteinrichtungen geöffnet werden dürfen, wobei entsprechende Regelungen getroffen werden müssen. Ob das auch für Freibäder gilt, prüft die Regierung in Wien noch – unter anderem müsse geklärt werden, ob das Coronavirus über das Wasser übertragen werde, sagte Anschober.

Ebenfalls vom 1. Mai an werden Versammlungen wieder erlaubt, aber nur bis zu zehn Personen und bei Beibehaltung des Mindestabstands. Der Gesundheitsminister nannte als Beispiel die „Yogagruppe im Park“. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) stellte klar, dass das nicht für das Grundrecht auf Demonstrationen gelte, das zu keinem Zeitpunkt aufgehoben gewesen sei. Es müsse nur der Anmelder garantieren können, dass die gesundheitsrelevanten Auflagen – Ein-Meter-Abstand und Gesichtsmaske – eingehalten seien. Diese Klarstellung hatte es bislang nicht gegeben, bislang hatte die Regierung den Eindruck erweckt, dieses Grundrecht sei generell eingeschränkt worden. Nehammer stellte auch klar, dass „Corona-Parties“, über deren Auflösung er selbst im März berichtet hatte, nicht aufgrund einer etwaigen Versammlungseinschränkung in privaten Wohnungen verboten gewesen seien, sondern wegen Lärmbelästigung.

Insgesamt hatte sich zuletzt die Kritik an den Ansagen der Regierung gemehrt. Die Frage wurde aufgeworfen, ob sie rechtlich gedeckt waren. Irritation hatte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hervorgerufen, als er Diskussionen über „juristische Spitzfindigkeiten“ von sich wies oder bei anderer Gelegenheit äußerte, bis der Verfassungsgerichtshof die Regelungen der Regierung prüfen könne, würden sie ohnehin nicht mehr in Kraft sein. Für die generelle Ausgangsbeschränkung trifft das jetzt zu.

Zu Wochenbeginn hat das Protokoll einer Sitzung der Regierung mit Fachleuten von Mitte März politische Wellen geschlagen, das den Eindruck erweckte, die Regierung wolle in der Bevölkerung gezielt Angst vor einer Corona-Ansteckung schüren, um Akzeptanz für die Einschränkungen zu erreichen. Aus dem Dokument zitierte zuerst das ORF-Radio: „Kurz verdeutlicht, dass die Menschen vor einer Ansteckung Angst haben sollen bzw. Angst davor, dass Eltern/Großeltern sterben. Hingegen sei die Angst vor der Lebensmittelknappheit, Stromausfälle etc. der Bevölkerung zu nehmen.“ Die Oppositionsparteien SPÖ, FPÖ und Neos kritisierten scharf, dass die Regierung „Angstmache“ betrieben habe.