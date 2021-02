Britische Corona-Maßnahmen : Zehn Jahre Haft für Lügen über Reiseverlauf

Als das britische Impfprogramm im Dezember begann, präsentierte es Premierminister Boris Johnson als den „Weg aus der Pandemie“ und damit aus dem Lockdown. Aber je mehr Briten geimpft werden, desto stärker sehen sie ihre Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Nachdem die Regierung für Briten, die aus Risikoländern zurückkehren, eine Zwangseinweisung in Quarantäne-Hotels angekündigt hatte, verschärfte sie die Regeln in dieser Woche weiter.

Ab kommenden Montag muss jeder Rückkehrer mindestens drei Tests machen: einen vor der Einreise und zwei danach. Zuwiderhandlungen werden mit hohen Bußgeldern belegt. Personen, die bei der Einreise falsche Angaben über ihren Reiseverlauf machen, soll bis zu zehn Jahren Haft drohen. Von Urlaubsbuchungen im Sommer wird abgeraten, ob im In- oder im Ausland. Dafür sei es „zu früh“, sagte Verkehrsminister Grant Shapps.

„Kein Kontakt zur Realität“

Bislang ist es vor allem die Androhung der hohen Haftstrafe für Falschangaben, die auf Protest stößt. Der Abgeordnete Steve Baker, der die sogenannten Lockdown-Skeptiker in der Konservativen Fraktion vertritt, sprach am Mittwoch von einer „Virusunterdrückung um jeden Preis“ und „flehte“ die Regierung zum „Innehalten“ an. „Ab einem bestimmten Punkt müssen wir die Vernunft einschalten und zur Mäßigung zurückfinden“, sagte er.

Der frühere Präsident des Supreme Courts, Jonathan Sumption, warf Gesundheitsminister Matt Hancock vor, keinen Kontakt mehr zur Realität zu haben. Diese Verbindung sei „endgültig abgerissen“. In einem Aufsatz für den „Daily Telegraph“ fragte der Verfassungsrechtler: „Glaubt Herr Hancock wirklich, dass ein Besuch in Portugal schlimmer ist als gewaltsamer Schusswaffengebrauch oder Sexualdelikte gegen Kinder, auf die Höchststrafen von sieben Jahren stehen?“

1000 Pfund Strafe – beim ersten Mal

Auch zwei ehemalige Generalstaatsanwälte, Geoffrey Cox und Dominic Grieve, machten auf die „Disproportionalität“ des Strafmaßes aufmerksam. Grieve gehört zu den wenigen kritischen Stimmen aus dem Lager der liberalen Johnson-Gegner. In der Labour Party, in den anderen linken Oppositionsparteien und in den meisten Kommentarspalten wurde das Maßnahmenbündel am Mittwoch begrüßt und oftmals sogar als verspätet oder unzureichend bezeichnet. Die schottische Ministerpräsidentin Nicola Sturgeon kündigte an, die „Quarantäne-Hotels“ in ihrem Zuständigkeitsbereich für alle verpflichtend zu machen, egal von wo aus sie einreisen.

Am Mittwoch war es an Verkehrsminister Shapps, die Neuregelungen und vor allem die drakonischen Strafandrohungen zu verteidigen. Bis zu zehn Jahre Haft spiegele die „ernste“ Natur des Delikts wider, sagte er in der BBC. Schließlich würden die Missetäter bewusst falsche Angaben machen und damit die öffentliche Gesundheit gefährden. „Ich denke, die britische Öffentlichkeit erwartet ziemlich strenge Aktionen“, sagte er.

Mittlerweile hat die Regierung weitere Details über das neue Quarantäne-Programm bekanntgegeben. Danach müssen die Einreisenden von der Regierung ausgewählte Spezialhotels schon vor ihrer Ankunft im Königreich buchen. Die Kosten für den mindestens zehn Tage langen Zwangsaufenthalt, die anfangs mit höchstens 900 Pfund angegeben wurden, werden sich wohl fast verdoppeln, zumal wenn die Zwangstests und die Beförderung vom Flughafen einberechnet werden. Reisenden, die trotz Pflicht nicht im Quarantäne-Hotel erscheinen, drohen bis zu 10.000 Pfund Strafe.

Die Corona-Tests sind am zweiten und am achten Tage nach der Ankunft zu absolvieren. Wer den ersten Zeitpunkt verpasst, wird mit 1000 Pfund zur Kasse gebeten. Wer auch den zweiten Test verstreichen lässt, muss das Doppelte zahlen. Zudem verlängert sich die Quarantäne auf 14 Tage. Diese Regelungen gelten für alle Einreisenden, auch für Personen, die nicht aus den Risikoländern – bisher sind es 33, darunter Portugal – kommen und sich nur in häusliche Isolation begeben müssen. Bürger aus Risikoländern dürfen sowieso nicht einreisen.

Stolz auf Impfungen

Bisher hat die Regierung 16 Hotels unter Vertrag genommen, womit ab Montag 4.600 Zimmer bereitstehen. Diese wären nach wenigen Tagen belegt. Die Zahl der insgesamt benötigten Zimmer wird auf 28.000 geschätzt. Viele Hotelverwaltungen sollen zögerlich reagieren. Einige wollen nur mitmachen, wenn alle ihre Hotels von der Regierung komplett gebucht werden, andere fürchten um ihren Ruf.