Corona und Brexit : Boris Johnson am Tiefpunkt

„Wo ist Boris?“, fragt der „Spectator“, der sonst immer weiß, wo sich der Premierminister aufhält und warum er gerade zu Unrecht kritisiert wird. Die traditionsreiche Zeitschrift wurde nicht nur viele Jahre von Johnson geleitet – sie schwärmte früh für den Brexit und warb leidenschaftlich für „Boris’“ Einzug in die Downing Street. Jetzt sagt ihm der Chefredakteur des Magazins ein vorzeitiges Ende voraus, wenn er sein Amt nicht bald in den Griff bekomme.

Johnson hat zweifellos den Tiefpunkt erreicht, seit er im Dezember einen der triumphalsten Wahlsiege in der Geschichte der Konservativen errungen hat. In den Umfragen ist sein Vorsprung vor dem Chef der gebeutelten Labour Party, Keir Starmer, zusammengeschmolzen. Erstmals seit langem stehen beide Parteien gleichauf. Die satte Mehrheit, über die Johnson im Parlament verfügt, kann ihm so schnell niemand nehmen, und sein Kabinett zeigt keine Risse. Aber das Grummeln in der Partei, gerade unter früheren Bewunderern, ist unüberhörbar. Es lässt sich nicht mehr abtun als Kritikfolklore frustrierter „Remainers“. Bilanziert wird am Ende, und die Johnson-Loyalisten beharren nicht zu Unrecht darauf, dass weder die Corona-Pandemie noch der Brexit-Prozess an ein solches Ende gekommen sind. Aber bisher lässt sich Johnsons Vorgehen an diesen beiden Hauptfronten nicht anders als erratisch und fehlerhaft bezeichnen. Der Mann, der für seine Führungsstärke und seinen Optimismus gewählt wurde, wirkt planlos und fahrig, manche sagen sogar: gebrochen.

Als Johnson im März mit schweren Covid-Symptomen auf der Intensivstation lag, hing sein Leben kurzzeitig an einem Faden. Niemand weiß, was diese Grenzerfahrung in einem Mann wie Johnson hinterlassen hat. Sicher ist, dass er die Gefahr des Virus nicht unterschätzt. Die Konsequenz daraus, eine unbeherrschbare Infektionsverbreitung notfalls auch mit Freiheitsbeschränkungen zu unterbinden, reibt sich allerdings an Johnsons liberalen Instinkten. In dieser Zerrissenheit versucht er das Land durch die Krise zu steuern. Dabei hätte er schon ohne diesen Zwiespalt genug zu ringen.

Seuchen-Management verlangt Fähigkeiten, die man eher bei anderen Politikertypen findet: Umsicht, Nüchternheit, Respekt vor dem Detail. Für einen Stimmungspolitiker wie Johnson sind das Berechnen von Kurven und die behutsame Kommunikation eine ärgerliche Ablenkung von dem, was er als wesentlich erachtet. Dass er als Krisenmanager zu Form aufläuft, hätten selbst seine Anhänger nicht erwartet, aber sie trauten Johnson zu, ein kompetentes Team um sich zu scharen. Sie wurden enttäuscht. Gesundheitsminister Hancock wirkt redlich bemüht, aber überfordert. Der Rest des Kabinetts tritt kaum in Erscheinung, sieht man von Schatzkanzler Sunak ab, der die beste Figur macht und schon deshalb als möglicher Johnson-Nachfolger im Gespräch ist.

Der Premierminister selbst übt sich seit einiger Zeit in einer staatsmännischeren Attitüde. Die Rede, mit der er am Dienstag neue Corona-Maßnahmen bekanntgab, war nüchtern und kalibriert. Aber viel Kapital ist aufgezehrt. Seine aufgeblasenen Ankündigungen, die eher in Wahlkampagnen passten als in den Seuchenschutz, haben ihm geschadet. Das „weltbeste“ Test- und Verfolgungssystem erwies sich als bestenfalls mittelmäßig. Als er unlängst die nächste Testkapazitätserweiterung als „Operation Moonshot“ bezeichnete, verdrehten viele nur noch die Augen.

Es ist etwas fürchterlich schiefgelaufen

Bodenhaftung lässt er auch in den Verhandlungen mit Brüssel vermissen. Kaum jemand im Regierungsviertel kann Johnsons Taktik nachvollziehen, geschweige denn gutheißen. Kritisiert wird dabei nicht so sehr, dass er mit dem Gesetz über den britischen Binnenmarkt Teile des Austrittsabkommens außer Kraft setzen will. Zumindest unter Brexit-Verfechtern gilt das als legitimes Folterinstrument in einer Verhandlung, die auch auf der anderen Seite nicht mit Samthandschuhen geführt wird. Aber so gut wie niemandem leuchtet ein, warum er diesen Vorstoß von seinem Nordirland-Minister, ungestraft und ohne Not, als „Rechtsbruch“ klassifizieren ließ. Wer immer in Downing Street diese Einlassung abgesegnet hat, lebt in einem politischen Verlies, zumindest in einer eigenen Welt. Andernfalls hätte ihm klar sein müssen, dass solche Worte nicht nur internationalen Schaden anrichten, sondern alle Tories, die sich noch in staatspolitischer Verantwortung sehen, auf die Barrikaden treiben.

„Internationales Recht“ gilt auf der Insel traditionell als glitschiges Terrain; aber hoch im Kurs standen bislang Vertragstreue und Worthalten. Wenn sämtliche Premierminister und Tory-Vorsitzenden des vergangenen Vierteljahrhunderts, darunter ein glühender Brexiteer, zu dem Ergebnis kommen, dass das Königreich gerade sein Ansehen in der Welt verspielt, ist etwas fürchterlich schiefgelaufen. Selbst wenn Johnson die Verhandlungen retten kann, wird seine Amtszeit mit diesem Makel behaftet bleiben. Es gibt zu denken, dass er auf Überheblichkeit und Ignoranz zurückgeht.