Macrons Kritik an Ungeimpften : Keine Spur mehr von Versöhnlichkeit

Präsident Macrons Kraftausdruck für die Ungeimpften stößt auf ein geteiltes Echo. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Harris Interactive lehnen 60 Prozent der Franzosen die Ausdrucksweise ab. Macron hatte das Verb „emmerder“ benutzt, das umgangssprachlich für „jemanden mächtig nerven“ benutzt wird, mit einem leicht skatologischen Unterton. Er wolle die Ungeimpften mächtig nerven, bekundete der Präsident, der sonst am liebsten Schriftsteller von Goethe bis Victor Hugo zitiert. Er wurde auch gleich konkret und sagte, sie sollten weitgehend vom Sozialleben ausgeschlossen werden und nicht mehr reisen, ins Restaurant oder Café gehen oder sich im Kino oder Theater vergnügen können.

68 Prozent der Franzosen äußerten in der Umfrage die Meinung, ein Präsident sollte keine umgangssprachlichen Kraftausdrücke verwenden. Nur die Anhänger der Präsidentenpartei La République en marche (LREM) sind anderer Meinung: Sie heißen das Schimpfwort zu 60 Prozent gut. Was den Kern der Aussage des Präsidenten angeht, stimmen die meisten Franzosen Macron zu. 60 Prozent äußern Zustimmung zu der Regierungspolitik, den Druck auf die Ungeimpften zu erhöhen und die Einschränkungen für sie zu verstärken, damit sie sich impfen lassen. Bei den geimpften Befragten ist die Zustimmung noch höher: 68 Prozent befürworten die Regierungspolitik. Unter den LREM-Anhängern sind es sogar 90 Prozent der Befragten. „Die Äußerungen des Präsidenten entsprechen der Wut einer großen Mehrheit der Franzosen über die Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen. Wenn Sie heute mit Franzosen sprechen, werden ihnen viele sagen, dass man die Menschen, die sich gegen eine Impfung entscheiden, nicht einmal intensivmedizinisch behandeln sollte“, sagte Regierungssprecher Gabriel Attal.

Kraftausdruck war kein Ausrutscher

Im Elysée-Palast herrscht der Eindruck vor, dass die Kommunikationsstrategie des Präsidenten aufgegangen ist. Mitten in der Omikron-Welle mit zuletzt mehr als 330.000 Neuinfektionen hat sich Macron ins Zentrum der Impfdebatte katapultiert und vor allem die rechtsbürgerliche Präsidentschaftskandidatin Valérie Pécresse in ein Kritiker-Lager mit der extremen Rechten gedrängt. Nicht erst seit seiner Hirntod-Provokation hinsichtlich der Nato setzt Macron gezielt auf schockierende Ausdrücke, um Debatten anzuzetteln und die anderen dazu zu zwingen, sich zu positionieren. Das ist auch dieses Mal wieder gelungen. Der Kraftausdruck war kein Ausrutscher, der Elysée-Palast hatte den gedruckten Text zuvor gegenlesen dürfen. Aber der Preis, den Macron mit dieser Kommunikationsstrategie zahlt, ist ebenso hoch: Von dem „Wohlwollen“ und der „Versöhnlichkeit“, die er während des Wahlkampfs 2017 dem gereizten Land versprochen hatte, ist nichts mehr zu spüren. Frankreich ist so polarisiert wie vor der Wahl Macrons.

„Ja, die Ungeimpften bereiten uns Schwierigkeiten. Wie oft habe ich unseren Mitbürgern gesagt, dass der Kampf gegen die Pandemie auf dem individuellen Verantwortungsbewusstsein jeden Bürgers beruht? Wer verantwortlich ist, der steckt nicht ungestraft andere an, der überlastet nicht die Intensivstationen“, mahnte Premierminister Jean Castex in der Nationalversammlung.

Am frühen Donnerstagmorgen konnte er dem Präsidenten einen Erfolg vermelden. Die Abgeordneten stimmten in erster Lesung der Einführung eines Impfpasses zu. Damit soll der bisher geltende Gesundheitspass („pass sanitaire“) ersetzt werden. Künftig erhalten damit nur noch Geimpfte ab 12 Jahren Zugang zu Restaurants, Cafés, kulturellen Einrichtungen und Fernverkehr. Der Text, der Mitte Dezember von der Regierung angesichts der galoppierenden Covid-19-Epidemie angekündigt worden war, wurde mit 214 Stimmen verabschiedet. 93 Abgeordnete stimmten dagegen, darunter die Linkspartei, das Rassemblement National und drei LREM-Dissidenten. 27 Parlamentarier enthielten sich der Stimme. Der Gesetzentwurf muss nun Anfang nächster Woche von der rechtsbürgerlichen Mehrheit im Senat verabschiedet werden, damit er am 15. Januar in Kraft treten kann. Das hatte die Regierung angestrebt, dieses Datum dürfte nun aber um ein paar Tage verschoben werden.