Ausnahme für EU-Bürger : Die Quarantäne wird Chefsache

Emmanuel Macron will Briten und EU-Bürger bei der Einreise nach Frankreich von der Quarantäne-Pflicht ausnehmen. Er stellt sich damit gegen den Gesundheitsminister – und sendet ein Signal an die europäischen Partner.

Frankreich will EU-Bürger bevorzugt behandeln und sie von der zweiwöchigen Quarantäne-Pflicht ausnehmen, die bei Einreisen auf französisches Staatsgebiet geplant ist. Präsident Emmanuel Macron hat die Frage zur Chefsache erhoben und seinem Gesundheitsminister Olivier Véran widersprochen, der am Wochenende eine Quarantäne-Pflicht für alle Einreisenden nach Frankreich und in die französischen Überseegebiete angekündigt hatte.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. F.A.Z.



Macron teilte mit, wer aus einem EU-Partnerstaat oder Großbritannien nach Frankreich einreise, müsse sich nicht zwei Wochen lang in Quarantäne begeben. Die Einreisebeschränkungen sollen dabei zunächst voraussichtlich bis zum 24. Juli fortbestehen.

Nur ein „triftiger Grund“ erlaubt EU-Bürgern derzeit die Einreise nach Frankreich. Das können ein dringender Familienbesuch, Gerichtstermine oder berufliche Gründe sein. Gerade für die Berufspendler, die zur Arbeit in die Schweiz, nach Deutschland oder Luxemburg reisen, wäre die Pflichtquarantäne eine starke Einschränkung gewesen.

Beratungen über Verlängerung des Gesundheitsnotstands

Der Senat berät derzeit über ein Gesetz, mit dem der Gesundheitsnotstand um zwei Monate bis zum 24. Juli verlängert werden soll. Abgeordnete der Regierungspartei La République en marche (LREM) hatten den Präsidenten davor gewarnt, mit der Quarantäne-Regelung noch größere Härten für Grenzgänger zu schaffen als schon bislang. „Wir dürfen den Bewohnern der grenznahen Regionen nicht noch weitere Komplikationen zumuten“, äußerte der LREM-Abgeordnete Christophe Arend. Er begrüßte das Machtwort des Präsidenten, auf die Quarantäne-Pflicht für EU-Bürger zu verzichten.

Auch der LREM-Abgeordnete Pieyre-Alexandre Anglade plädierte für eine enge Kooperation mit den EU-Partnerstaaten, um unnötige Härten zu vermeiden. Die Freizügigkeit im EU-Binnenmarkt sei ein hohes Gut. „Nationale Abschottung schützt nicht vor dem Virus“, äußerte Anglade.

Mehr zum Thema 1/

Macron bemüht sich seit längerem, dass sich die EU-Länder eng abstimmen und in der Pandemie-Bekämpfung geschlossener vorgehen. Frankreich hat seine Binnengrenzen zu anderen EU-Staaten nicht geschlossen. Macron kritisierte kürzlich in einem Gespräch mit der „Financial Times“, zu viele EU-Länder hätten den Weg des nationalen Rückzugs gewählt und die Grenzen geschlossen. Jetzt sei die Stunde der Wahrheit für die EU gekommen.

Die französische Seite hat an der deutsch-französischen Grenze erst nach der unilateral von der Bundesregierung beschlossenen Schließung der meisten Grenzübergänge begonnen, auch Beamte an die noch offenen Grenzposten zu entsenden, um Einreisekontrollen durchzuführen. Derzeit gilt noch ein Reiseverbot innerhalb Frankreichs, das vom 11. Mai an gelockert werden soll. Von da an sollen Reisen in einem Umkreis von 100 Kilometern um den Wohnsitz wieder erlaubt werden.