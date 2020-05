Corona-Lockerungen in Italien : Frontaler Ungehorsam

Alles ist vorbereitet für das große Fest und den Höhepunkt des touristischen Kalenders von Viareggio. Die Termine stehen fest, und auch der König ist wieder gesund. Die Rede ist vom berühmten Karneval, den man seit 1873 in dem ligurischen Seebad in der Toskana feiert: Am 30. Januar 2021 geht es los, der sechste und letzte Umzug mit den riesigen Figuren aus Pappmaché findet am 20. Februar auf dem schnurgeraden Strandboulevard statt. Wenn alles gut geht, kann auch der „Re Carnevale“ von 2020 im nächsten Jahr wieder dabei sein: Nach gut einem Monat Kampf gegen das Coronavirus teilte der diesjährige Karnevalskönig von Viareggio – mit bürgerlichem Namen Dr. Enrico Petri – am Mittwoch mit, dass auch der zweite Test auf das Virus negativ ausgefallen und er mithin geheilt sei.

Bis zum nächsten Karneval sind es noch gut neun Monate, da hat man selbst in der Krise noch Zeit zum Planen. Aber wie ist es um die nicht weniger wichtige Sommersaison bestellt, die eigentlich schon vor der Tür steht?

Nach Ansicht der Regierung in Rom befindet sich das Land auch gut sieben Wochen nach Verhängung der nationalen Ausgangssperre im Kampf gegen die Pandemie noch mitten im Notstand, auch wenn die Zahl der bestätigten Neuinfektionen inzwischen konstant rückläufig ist. Für eine allgemeine „Öffnung“ des Alltags und der Wirtschaft sei es noch zu früh, bekräftigte Ministerpräsident Giuseppe Conte bei einer hitzigen Parlamentsdebatte am Donnerstag. Es heißt, der Regierungschef sei von einem Rechenmodell seines wissenschaftlich-technischen Beraterkomitees so schockiert gewesen, dass er die schon vor Wochen für den 4. Mai in Aussicht gestellten schrittweisen Lockerungen von „Lockdown“ und „Shutdown“ faktisch wieder zurückgenommen hat. Nun fordert die Opposition Einblick in das vertrauliche Dokument der Wissenschaftler, aus dem hervorgehen soll, dass bei einer zweiten Pandemiewelle bis Juni rund 151.000 neue Covid-19-Patienten intensivmedizinisch behandelt und womöglich künstlich beatmet werden müssten, sollte die Regierung die bestehenden Einschränkungen zu rasch lockern.

Der Verlauf der Parlamentsdebatte vom Donnerstag und der immer chaotischere Streit zwischen Zentralregierung und Regionalbehörden zeigen, dass der Ministerpräsident die Debattenhoheit verloren hat und ihm die Kontrolle entgleitet. Während der Regierungschef in Rom vor der aufgebrachten Opposition und den zunehmend skeptischen Koalitionspartnern bekräftigte, die regionalen und kommunalen Behörden könnten bei den vom 4. Mai an gewährten Lockerungen nicht voranpreschen, sondern allenfalls länger bei strengeren Maßnahmen bleiben, öffnete der Bürgermeister von Viareggio kurzerhand schon zum Maifeiertag den seit Wochen gesperrten Strand. Dort wie auch auf dem Strandboulevard durften die Anwohner wieder spazieren, joggen und radeln – was gemäß der landesweit gültigen Dekrete Contes bis einschließlich Sonntag noch verboten ist. Und während Rom einen Hygieneabstand von einem Meter empfiehlt und den Gebrauch von Atemschutzmasken im Freien lediglich empfiehlt, gilt in Viareggio erst ein Abstand von 1,80 Meter als sicher, und in der ganzen Toskana ist das Tragen von Masken in der Öffentlichkeit Pflicht.

Dabei ist Viareggios Bürgermeister Giorgio Del Ghingaro kein politischer Gegner Contes, sondern formal ein Verbündeter der Linkskoalition in Rom. Das gilt auch für den sozialdemokratischen Regionalpräsidenten der Toskana, Enrico Rossi, der einige der von Rom erst für Montag in Aussicht gestellten Lockerungen schon auf das verlängerte Wochenende des Maifeiertages vorzog. Als eine Art Testlauf für das „Leben mit dem Virus – in höchstmöglicher Sicherheit, in Würde und Menschlichkeit“, wie Rossi sein faktisches „Gegendekret“ zu den Bestimmungen der Zentralregierung am Mittwoch begründete.

Gewissermaßen frontalen Ungehorsam praktiziert die Regionalpräsidentin von Kalabrien im äußersten Süden Italiens, Jole Santelli. Die Politikerin der konservativen Partei „Forza Italia“ unter Führung des früheren Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi dekretierte am Mittwoch in Catanzaro, dass Restaurants und Kaffeebars vom 4. Mai an nicht nur Speisen und Getränke zum Mitnehmen verkaufen dürfen, sondern Gäste auch an Tischen im Freien bedienen können, sofern der erforderliche Abstand eingehalten werde. Die Bürgermeister einiger Städte Kalabriens fanden das wiederum zu forsch und bekräftigten das Verbot, sich in Restaurants und Kaffeebars an einem Tisch zu setzen.

Aus Rom kam noch am Donnerstag die Warnung an Santelli, man werde gegen die renitente Regionalpräsidentin gerichtlich vorgehen. Worauf Santelli bekräftigte, sie werde ihre Verfügung nicht zurücknehmen, die Zentralregierung möge nur klagen. Und sie erinnerte daran, dass sie schon zwei Monate zuvor im Alleingang die Schulen ihrer Region habe schließen lassen, worauf die Regierung Rom schon damals mit dem Staatsanwalt gedroht habe – um dann vier Tage später ihrerseits die Schließung aller Bildungseinrichtungen im ganzen Land zu verfügen.

In Viareggio jedenfalls genossen die Leute die neue alte Bewegungsfreiheit zum Tag der Arbeit. Jogger und Skater mit und ohne Schutzmasken, Familien mit großen und kleinen Kindern, Radler auf dem Rennrad und dem E-Bike bevölkerten den Boulevard. In den Strandbädern wurde gehämmert und gemalert: Die Vorbereitungen auf die Sommersaison sind in vollem Gange, auch wenn noch niemand weiß, unter welchen Bedingungen diese überhaupt stattfinden kann.

Hier und da patrouillierte die Polizei. Dann schoben die Nachlässigen ihre um den Hals hängende Maske wieder auf Mund und Nase. Weder auf dem Boulevard noch auf dem breiten Sandstrand kamen sich Sportler und Flaneure zu nahe. Das Abstandhalten ist den Leuten schon in Fleisch und Blut übergegangen – auch beim Schwatz, ohne den keine „passeggiata“ (Spaziergang) vollständig ist. Gegen den vom Bürgermeister erlaubten „verfrühten“ Freigang zum Maifeiertag bei eher kühlem Wetter hatte niemand etwas einzuwenden.