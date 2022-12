Chinas Wende : Als habe es die Null-Covid-Lehre nie gegeben

In China melden sich verstummte Fachleute wieder zu Wort – und der Propagandaapparat hat einiges zu tun. Mit den Lockerungen soll Staatschef Xi Jinping nicht in Verbindung gebracht werden.

Vor neun Monaten schrieb der Schanghaier Mediziner Zhang Wenhong diesen Satz: „Das normale Leben aufrechtzuerhalten, sollte genauso wichtig sein wie die dynamische Null-Covid-Strategie“. Wenige Tage später wurde Schanghai in einen Komplett-Lockdown versetzt, der das normale Leben zum Stillstand brachte.

Zhang, der bis dahin die prominenteste Stimme in der chinesischen Corona-Politik gewesen war, verstummte. Sein fachlicher Rat war nicht mehr gefragt. Es war die Zeit, in der ideologische Parolen die wissenschaftlichen Fakten verdrängten. Jetzt ist Zhang Wenhong wieder da.

Einen Tag nach der chinesischen Kehrtwende in der Corona-Politik veröffentlichte er am Donnerstag einen Aufsatz, dessen Hashtag im Internet mehr als 560 Millionen Mal angesehen wurde. Der Text gibt Antworten auf die Frage, die viele Chinesen im Moment am meisten interessiert: Woher weiß ich, ob ich ins Krankenhaus gehen soll, wenn ich mich mit Corona infiziert habe?

Schätzungen zufolge könnten sich innerhalb der nächsten Wochen bis zu 60 Prozent der chinesischen Bevölkerung infizieren. In vielen Pekinger Apotheken waren am Donnerstag schon die Fiebermedikamente ausverkauft, weil viele Bewohner sich vorsorglich damit eingedeckt haben. Zhangs Antwort auf die Frage: Nur 0,5 Prozent der Infizierten sollten ein Krankenhaus aufsuchen. Die anderen sollten zu Hause bleiben.

Im Internet erinnerten am Donnerstag viele daran, dass Zhang schon vor Monaten all das gesagt hatte, was jetzt in den Staatsmedien und in den Pressekonferenzen der Gesundheitsbehörden als Neuigkeit verbreitet wird. Dass die Omikron-Variante weniger gefährlich sei als vorherige Corona-Varianten. Dass der Schutz gefährdeter Gruppen jetzt im Vordergrund stehe. Und dass vor allem ältere Menschen so schnell wie möglich ge­impft werden müssen.

Für diese Aus­sagen war Zhang zu jener Zeit von Nationalisten angefeindet und als Verräter be­schimpft worden. Sie warfen ihm vor, die Methoden des Westens zu propagieren. „Im Nachhinein muss man sagen, dass viele Leute ihm eine Entschuldigung schulden“, schrieb jetzt einer.

Zhang Wenhong war nicht der einzige Wissenschaftler, der im Frühjahr eine neue Strategie anmahnte, nachdem die ansteckendere Omikron-Variante im Ja­nuar China erreicht hatte. Das war der Moment, in dem Staats- und Parteichef Xi Jinping den Ausstieg aus der Null-Covid-Strategie verpasste. Hätte er sich schon damals zu den Änderungen durchgerungen, die am Mittwoch in einem Zehn-Punkte-Plan verkündet wurden, wäre dem Land viel Ungemach erspart geblieben. Eine Öffnung im Frühling wä­re auch leichter gewesen als jetzt im Winter, in dem sich das Virus leichter verbreiten kann.

Damals konzentrierte sich Pe­king aber auf die Vorbereitung der Olympischen Winterspiele im Februar. Sie sollten den Erfolg der chinesischen Corona-Politik unter Beweis stellen. Dafür wurde die sogenannte Blase erfunden, sie sollte die ausländischen Sportler von der Bevölkerung fernhalten. Bis heute setzt China sie bei Politikerbesuchen ein, wie zuletzt beim Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz. Nach den Olympischen Spielen rückten die Vorbereitungen für den Parteitag im Oktober in den Vordergrund. Xi betrachtete die Null-Covid-Strategie als eine Errungenschaft seiner zweiten Amtszeit. Ihre Abschaffung war politisch nicht opportun. Stattdessen wurden die Maßnahmen weiter verschärft, um ihre vermeintliche Wirksamkeit gegen Omikron zu beweisen.

Eine Schanghaier Ärztin brachte das im April auf die treffende Formel „Jetzt ist diese Krankheit zu einem politischen Virus geworden“. Zhu Weiping hieß die Frau. Der Satz stammt aus einem mit­geschnittenen Telefonat. Die Aufnahme wurde im Internet verbreitet. Zhu klagte, die Schanghaier Stadtregierung höre nicht mehr auf den Rat der Fachleute. Die hätten empfohlen, dass sich Infizierte ohne Symptome oder mit milden Symptomen zuhause isolieren sollten. So wie es am Mittwoch verkündet wurde. „Es ist, als würde man die Grippe verhindern wollen. Welches andere Land versucht schon, eine Grippe wie diese zu verhindern?“, sagte Zhu damals, bevor auch sie verstummte, wie die meisten in­tegren Wissenschaftler, die nicht die offiziellen Parolen verbreiten wollten.

„Warum habt ihr das nicht vorher ge­sagt?“ Diese Frage richten jetzt viele im Internet an den Epidemiologen Liang Wannian, dem häufig die Aufgabe zufiel, die Null-Covid-Strategie zu verteidigen. In den vergangenen Tagen hat sich eine ganze Reihe von Wissenschaftlern in der Öffentlichkeit zurückgemeldet, die zwischenzeitlich verstummt war. Dass sie sich in Staatsmedien äußern durfte, war ein sicheres Zeichen dafür, dass hinter den Kulissen an einer neuen Strategie ge­arbeitet wurde. Schon vor gut einer Wo­che schrieb Zhang Wenhong, „alle Länder, die die Pandemie in den Griff be­kommen haben, sind sich einig, dass die Älteren geschützt werden müssen“. Bisher war die Idee, dass China von den Er­fahrungen anderer Länder lernen solle, noch tabu gewesen. Schließlich hatte Xi behauptet, dass Chinas Corona-Politik erfolgreicher sei als die Methoden anderer Länder.

Der Propagandaapparat hat jetzt einige Mühe, den Kurswechsel zu erklären. Die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua versuchte es mit einem Rückblick auf drei Jahre „erfolgreiche“ Pandemiebekämpfung. Das Wort „Null-Covid“ kommt da­rin aber nicht mehr vor, als habe es die Strategie nie gegeben. Es fällt auf, dass die neuen Lockerungen und Maßnahmen bisher nicht mit Xi in Verbindung ge­bracht werden. Vermutlich liegt das da­ran, dass ihr Ausgang ungewiss ist. Wenn der Kampf um die Intensivbetten be­ginnt, wird die Frage gestellt werden, wa­rum die Alten nicht schon früher geimpft wurden – so wie Fachleute es empfohlen hatten.