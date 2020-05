Italien lockert Corona-Regeln : Die Erleichterung ist an jeder Ecke spürbar

Caffè in Pandemie-Zeiten: In Phase 2 der Corona-Maßnahmen gelten für Italiens Gastronomie – wie die traditionsreiche „Tazza d’oro“-Bar in Rom – strenge Auflagen. Bild: EPA

Es scheint alles wie gründlich eingeübt: Am Montag hat in Italien die „Phase 2“ begonnen, der schrittweise Übergang vom akuten Notstand („Phase 1“) zu einer neuen Normalität des Lebens mit dem Coronavirus, die dann „Phase 3“ heißen wird. Dabei zeigten die Italiener das gleiche Maß an Diszipliniertheit, das sie schon während acht langer Wochen strengster Ausgangssperre bewiesen hatten.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. F.A.Z.

In Rom fuhr die Metro wieder. Busse waren schon zuvor verkehrt, mit weniger Fahrgästen im erforderlichen Hygiene- und Sicherheitsabstand freilich. In der Region Latium, zu der die Hauptstadt gehört, gilt eine (fast) allgemeine Maskenpflicht in der Öffentlichkeit: in geschlossenen Räumen und in öffentlichen Verkehrsmitteln ohnedies, aber auch im Freien, wenn man zu einem Schwatz mit einem Freund oder Bekannten stehen bleibt. Daran halten sich die allermeisten.

Roms Strände sind noch nicht freigegeben

An den Eingängen zur Metro regulieren Angestellte der Verkehrsbetriebe den Passagierfluss. Ohne Atemschutzmaske darf keiner die Treppen hinunter. Der vorgeschriebene Abstand von einem Meter zum nächsten Passagier wird allgemein eingehalten. Der Autoverkehr ist im Vergleich zum vollständigen „Lockdown“ in den acht Wochen zuvor deutlich stärker, aber lange nicht so chaotisch wie an Wochentagen vor dem Ausbruch der Pandemie.

Kinder dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen wieder ins Freie. Auf die nach wie vor gesperrten Spielplätze dürfen sie nicht, auch das Spielen mit anderen Kindern ist untersagt.

Gewiss, man sieht in Rom an Tag eins der „Phase zwei“ auch mehr Fahrradfahrer als ehedem. Aber der erhoffte Quantensprung zu fahrradfreundlichen Innenstädten, den umweltbewegte Verkehrspolitiker als Chance nach der Corona-Krise schon herbeizureden versuchten, ist in Italien noch weit entfernt. Viele Jogger sind auf den Straßen unterwegs, denn die Parks von Rom sind noch nicht wieder geöffnet.

Bürgermeisterin Virginia Raggi hat auch den Zugang zu den Stränden, die zum Stadtgebiet Roms gehören, noch nicht wieder freigegeben. Den kollektiven Stoßseufzer der Erleichterung glaubt man dennoch an jeder Straßenecken zu vernehmen.

Zu den moderaten Lockerungen des „Lockdowns“, der in Italien so streng und langanhaltend war wie nirgendwo sonst in Europa, trat am Montag auch eine vorsichtige „Öffnung“ des „Shutdowns“ der wirtschaftlichen Tätigkeiten. Insgesamt konnten zu Wochenbeginn landesweit rund 4,5 Millionen Arbeitnehmer wieder ihre Beschäftigung aufnehmen. Das betraf vor allem die Industrie und die Bauwirtschaft. Wichtige Dienstleistungsbereiche müssen sich noch bis mindestens Mitte Mai oder sogar bis Monatsende gedulden, Friseure etwa, auch Betriebe im Fremdenverkehr. Restaurants und Kaffeebars dürfen seit Montag Speisen und Getränke vorerst nur zum Abholen und zum Verzehr im Freien und im Stehen verkaufen, noch darf niemand an Tischen Platz nehmen.

Auch der Einzelhandel ist weiterhin, bis zunächst Mitte Mai, erheblichen Einschränkungen unterworfen. Schulen öffnen erst im September wieder. Für Kinos und Theater gibt es noch keinen Öffnungstermin. Gottesdienste in den Kirchen dürften erst wieder Ende Mai zugelassen werden, im Freien möglicherweise schon zwei Wochen zuvor. Zu Beerdigungen sind vorerst höchstens 15 Angehörige zugelassen.