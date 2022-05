Lockdown in Schanghai : Geschichten aus einer wütenden Stadt

Ein Frau lebt vier Wochen lang in einer Telefonzelle. Ein Professor ist in seiner Uni eingesperrt. Nur zwei von vielen Schicksalen, die die Kritik an der chinesischen Null-Covid-Strategie lauter werden lassen. Für Xi Jinping kommt die Krise zur Unzeit.

Ein System, das die Schwachen nicht schützt: Eine Frau in Schanghai lebte während des Lockdowns mehrere Wochen lang in dieser Telefonzelle

Am ersten Tag des Lockdowns in Schanghai zog eine Frau mit ihrem Hund in eine Telefonzelle ein. Von den eingesperrten Bewohnern des Hochhauses gegenüber wurde sie vier Wochen lang beobachtet. Im Haus-Chat tauften sie sie „die Göttin der Telefonzelle“. Sie machten Videos von ihr und schickten ihr Verpflegung. Auf einer der Aufnahmen winkt die Frau dem Filmenden fröhlich zu.

Wenn sie mal musste, spannte sie einen Regenschirm auf und setzte sich ins Gebüsch. Wenn sie sich hinlegte, ragten ihre Beine aus der Zelle heraus. Oft ging sie ein paar Hundert Meter mit ihrem Hund spazieren. Zweimal kam die Polizei, sprach mit ihr und fuhr wieder. Beim dritten Mal vertrieben sie sie aus ihrer provisorischen Unterkunft. Das war am vergangenen Donnerstag, mitten in der Nacht. Trotz des Regens warfen sie ihre Sachen auf die Straße. Die Frau schrie, bis ein Polizist ihr mit der Faust mitten ins Gesicht schlug und sie zu Boden warf. Sie umarmte ihren Hund, lief barfuß davon und wurde nicht mehr gesehen.

Im Gruppenchat des Hochhauses war die Empörung groß. Nicht nur über die brutalen Polizisten. Sondern über ein System, das die Schwachen nicht schützt; in dem die Medien nur Propaganda verbreiten und Täter nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Es waren Sätze, wie man sie in der chinesischen Öffentlichkeit lange nicht mehr gehört hat. Schnell gab es Ermahnungen im Chat, dass die Videos vom Vorgehen der Polizei nicht nach außen dringen dürften.

Bei anderen Schanghaiern ist die Wut über die Zustände im Lockdown aber so groß, dass sie sich immer weniger selbst zensieren. Ausgerechnet jetzt, wenige Monate vor dem wichtigen Parteikongress im Herbst, scheint die öffentliche Unzufriedenheit so groß wie seit mehr als zwei Jahren nicht mehr. Was heißt das politisch für Staats- und Parteichef Xi Jinping?

„Exzessives Verwaltungshandeln“ und „Besessenheit“

Die Frau in der Telefonzelle ist ein Einzelfall, ihr Schicksal zeigt aber die Auswüchse eines Systems, das Parteikader für die Verbreitung des Virus bestraft, nicht aber für das Elend der ihnen anvertrauten Bewohner. Ähnliche Situationen sind aus früheren Lockdowns bekannt. In einer Dokumentation über das abgeriegelte Wuhan von 2020 wurde ein auswärtiger Bauarbeiter gezeigt, der wochenlang in einer Tiefgarage in seinem Auto leben musste, weil er die Stadt nach dem Bau eines provisorischen Krankenhauses nicht verlassen durfte.

Im Vergleich dazu geht es dem deutschen Juradozenten Peter Ganea gut. Er schläft seit sieben Wochen auf einem Feldbett in seinem Büro in der Schanghaier Tongji-Universität, weil er nicht in seine Wohnung zurück darf. Er wäscht sich im Waschbecken der Gangtoilette, isst, was die Universität ihm vorsetzt und läuft die elf Stockwerke seines Gebäudes rauf und runter, um sich fit zu halten. Verlassen darf er das Gebäude nicht.

Mit ihm sind 16 andere Personen eingesperrt, die inzwischen zu einer Schicksalsgemeinschaft zusammengewachsen sind. Darunter sind Studenten, Putzfrauen, Wachleute und Verwaltungsmitarbeiter. Um zum Nachbargebäude hinüberzulaufen, müsste Ganea Genehmigungen bei den zuständigen Gebäudebeauftragten einholen und einen Ganzkörperanzug tragen. „Weil ja jeder weiß, dass sich das Virus im Freien besonders gut verbreitet“, sagt er sarkastisch.