Bolsonaro empört Brasilianer : Der letzte Corona-Leugner

Seit Tagen lassen die Leute in brasilianischen Großstädten abends die Kochtöpfe klappern. Der Protest aus den Küchenfenstern und von Balkonen gilt Jair Bolsonaro. Es sind nicht nur Leute, die den rechtsnationalen Präsidenten sowieso immer abgelehnt haben. Die Kritik an Bolsonaro schwillt in konservativen Kreisen ebenso an wie in den Medien.

Tjerk Brühwiller Freier Berichterstatter für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo.



Doch den Gescholtenen scheint das nicht zu bekümmern. Während sich Millionen von Brasilianern zuerst freiwillig und später auf Anweisung von Gouverneuren und Bürgermeistern in Isolation begeben haben, spielt der Präsident die Gefahr der Pandemie weiter herunter. Ein „Grippchen“ sei das, wiederholt er seit Tagen. Er beschuldigt die Medien, eine Hysterie zu schüren, welche die Wirtschaft des Landes gefährde. Kürzlich sagte er, dass die Brasilianer sich nicht einmal etwas einfingen, wenn sie im Abwasser badeten. Bestimmt seien bereits alle immun gegen das Coronavirus. Nachdem inzwischen Donald Trump den Ernst der Lage eingesehen hat, gehört Bolsonaro zu den letzten Staatschefs im Lager der Corona-Leugner.