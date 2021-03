Corona-Krisenmanagement : Macrons Kehrtwende

Der französische Präsident Macron will zeigen, dass die Politik sich vom Virus nicht die Agenda diktieren lässt. Doch die Franzosen könnten sich dadurch noch ohnmächtiger fühlen.

Was wird Emmanuel Macron als Nächstes aus dem Hut zaubern? Die Frage eines französischen Nachrichtenmagazins sagt viel über den neuen Sonderweg Frankreichs im Corona-Krisenmanagement aus. Lange hielt es der Präsident wie die Bundeskanzlerin: Er ließ sich von Virologen und anderen Medizinern beraten und stützte sich auf die Empfehlungen seines wissenschaftlichen Beirates. Als die Fallzahlen im Herbst wieder in die Höhe schnellten, verhängte er einen strikten Lockdown mit Geschäftsschließungen und Reiseverboten. Den Franzosen setzte er das Ziel, die Ansteckungen bis Mitte Dezember auf maximal 5000 Neuinfektionen täglich herunterzubringen.

Das Ziel wurde nie erreicht, stattdessen steckte sich der Präsident selbst an. Mit kreidebleichem Gesicht über dem dunklen Rollkragenpullover tauchte er in einem Videoclip auf, der so wirkte, als habe ihn ein Teenager für seine Instagram-Story selbst gefilmt. Er sagte, dass er eigentlich „sehr beschützt“ werde und dennoch erkrankt sei. Zum Schluss wünschte er seinen Landsleuten einfach nur Mut.

Dankesworte statt Forderungen

Seit dem Video hat der Präsident eine Kehrtwende vollzogen. Die Inzidenzwerte, die Zonenpläne und Prognosen über die Zahl vorzuhaltender Intensivbetten blendet er plötzlich aus. In seiner Neujahransprache verlangte er nichts, sondern sprach nur Dankesworte an die Bevölkerung, die in der Pandemie so viele Opfer gebracht habe.

Als sich Ende Januar alle angesichts schnell steigender Fallzahlen auf einen dritten Lockdown einstellten, strafte der Präsident die Erwartungen Lügen: Der Lockdown fiel aus. „Ich habe Vertrauen in uns“, twitterte der Präsident. Der Regierungssprecher musste sich korrigieren und sagte nur, ein „schmaler Grat“ führe noch am Lockdown vorbei.

Auf dem schmalen Grat balanciert Macron seither. Der Nervosität über die sich schnell ausbreitenden Virus-Mutanten setzt er lokale Wochenendausgehverbote wie in Dünkirchen und an der Côte d’Azur entgegen. Ansonsten muss die abendliche Ausgangssperre reichen, um die Ansteckungen niedrig zu halten. Die Debatte über „Null Covid“ oder „Zero Covid“ überlässt er anderen. Stattdessen porträtieren ihn seine Parteifreunde als den besseren Virologen, der die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse schneller verarbeitet als seine medizinischen Berater. „Wenn er so weitermacht, bekommt er bald eine Professur für Infektionskunde angetragen“, ließ sich der Präsident der Nationalversammlung vernehmen.

Primat der Politik beweisen

Mit dieser Inszenierung will Macron nicht etwa Wissenschaftsfeindlichkeit schüren. Ihm geht es darum, das Primat der Politik zu behaupten. Denn über viele Wochen hinweg schien es so, als habe das Virus ihn bezwungen und seine politischen Gestaltungsmöglichkeiten. Nun will er vorführen, dass die Politik sich vom Virus nicht die Agenda diktieren lässt.

Als republikanischer Monarch hat er seine Kehrtwende rücksichtslos durchziehen können. Das führt nicht nur zu Konflikten wie an der deutsch-französischen Grenze, wo die unterschiedlichen Methoden im Krisenmanagement aufeinanderprallen. Macron riskiert damit, das Ohnmachtsgefühl der Franzosen zu verstärken, deren Aussichten mehr denn je vom Präsidentenwort abhängen. Noch gefällt es aber auch vielen, dass Macron nicht allen Schreckensszenarien der Virologen Glauben schenkt und neue Einschränkungen zurückweist.