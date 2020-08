Spanien in der Corona-Krise : Warum die Zahlen in Spanien wieder ansteigen

Nirgendwo in Westeuropa gibt es so viele Neuinfektionen wie in Spanien – und das, obwohl nahezu überall Maskenpflicht herrscht und die Behörden wieder Ausgangssperren verhängen. Nun warnt das Auswärtige Amt auch vor Reisen nach Madrid.

Die große Hitze, die über den Friedhöfen liegt, ist oft kaum zu ertragen. Monatelang konnten im Frühjahr viele Angehörige nicht Abschied nehmen. Nach dem Ende der Ausgangssperren beerdigen die letzten Familien im August ihre Verstorbenen. Aber heute kann niemand genau sagen, wie viele Menschen in Spanien an den Folgen des Coronavirus gestorben sind, das schon wieder beginnt, das Land zu überrollen. Laut dem Gesundheitsministerium waren es insgesamt 28.576 Verstorbene, die positiv auf Corona getestet worden waren. Bezieht man jedoch die Daten des Zivilregisters und des „Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria“ (MoMo) ein, das die sogenannte Übersterblichkeit erfasst, könnten es in Wirklichkeit mehr als 45.000 Verstorbene sein. Diese Zahl würde in Westeuropa dann nur von Großbritannien mit 46.500 Toten übertroffen.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. F.A.Z.

Eineinhalb Monate nach Ende des Alarmzustands hat sich die Zahl der Ausbrüche und Infektionen vervielfacht – und mit ihnen wächst auch die Zahl der Patienten in Krankenhäusern und Intensivstationen. In Zaragoza begannen Soldaten am Dienstag damit, ein Feldlazarett einzurichten. Auch in den Altersheimen, in denen während der ersten Welle die meisten Toten zu beklagen waren, werden wieder neue Infektionsherde gemeldet. Spanien ist im Westen Europas das Land mit den meisten Corona-Fällen – mehr als in Britannien, Frankreich und Italien, die viel mehr Einwohner haben. Unter den 47 Millionen Einwohnern wurden seit März durch PCR-Tests 322.980 Corona-Fälle nachgewiesen. Im Vereinigten Königreich waren es laut der Übersicht des Gesundheitsministeriums 310.824 und in Italien 250.566.

Mehr als 20.000 Fälle in einer Woche

Obwohl in Spanien praktisch überall Maskenpflicht herrscht und die Behörden wieder neue Ausgangsbeschränkungen verhängen, zeigt sich die „neue Normalität“ dem Virus kaum gewachsen. In der vergangenen Woche wurden mehr als 20.000 neue Fälle entdeckt. Das sind doppelt so viele wie 14 Tage zuvor und zehnmal so viele wie vor einem Monat. Am stärksten sind weiterhin Katalonien und Aragón betroffen, aber auch andere autonome Regionen, vor allem Madrid, Valencia, das Baskenland und Andalusien verzeichnen einen deutlichen Anstieg. Selbst die Balearen bleiben nicht davon verschont. In der letzten Juliwoche war die Infektionsrate auf den Balearen mit acht Fällen pro 100.000 Einwohner innerhalb von 14 Tagen noch ähnlich niedrig wie in Deutschland. Hoteliers warben damit, ausländische Touristen könnten auf den Inseln unbesorgt ihren Urlaub verbringen.

Doch innerhalb von nur zwei Wochen stieg die Zahl um das Siebeneinhalbfache auf 60. Die niedrigsten Werte weisen unter den spanischen Urlaubsregionen mit 16 Fällen nur die Kanaren auf. Aber dort hat die Saison noch gar nicht richtig begonnen. Mit landesweit 90 Fällen pro 100.000 Einwohner hatte Spanien laut der aktuellen Übersicht des Europäischen Zentrums für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) am Dienstag sogar Rumänien überholt, nur noch das kleine Luxemburg verzeichnet mehr Fälle.

Diese Nachrichten aus Spanien schrecken immer mehr ausländische Touristen ab, auf die die spanische Wirtschaft angewiesen ist. Immer mehr Staaten warnen ausdrücklich vor Reisen an die Strände des Landes oder schicken Rückkehrer in Quarantäne. Nach Großbritannien hat auch die Schweiz zehn Tage häusliche Isolation verordnet. Fast alle Staaten des europäischen Schengen-Raums raten inzwischen von Reisen nach Spanien oder in bestimmte Regionen ab. Deutsche, die aus Katalonien, Aragón und Navarra zurückkehren, müssen zwei Wochen in Quarantäne, wenn sie nach ihrer Heimkehr keinen negativen Corona-Test vorlegen können. Seit Dienstagabend warnt das Auswärtige Amt nun auch vor Reisen in Spaniens Hauptstadt Madrid und ins spanische Baskenland. Das Ministerium begründete dies mit „erneut hohen Infektionszahlen“. Zum Vergleich: Das Robert-Koch-Institut meldete am Dienstag 966 Neuinfektionen, Spanien am Montagabend 1486 – in der vergangenen Woche waren es an manchen Tagen noch deutlich mehr.