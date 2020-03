Chinas Hilfe für Europa : Die Sorge vor Pekings großen Ambitionen

Hilfe gegen Hilfe, gelebte Solidarität in der Not. Offiziell zeigt sich die EU-Kommission „sehr dankbar“ für die Unterstützung aus China in der Corona-Krise. Einer aber tanzt aus der Reihe: der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell.

Vor einer Woche berichtete Ursula von der Leyen in ihrer täglichen Videobotschaft von einem Telefonat mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang. „Wir waren uns beide einig, dass der Kampf gegen das Coronavirus ein globaler Kampf ist und dass wir uns in Zeiten der Not gegenseitig unterstützen müssen“, verkündete die EU-Kommissionspräsidentin.

China habe nicht vergessen, wie schnell die Europäische Union dem Land im Januar geholfen und mehr als fünfzig Tonnen Schutzausrüstung nach Wuhan geliefert habe. Deshalb sende Peking nun 200.000 Atemschutzgeräte, zwei Millionen OP-Masken und 50.000 Diagnosesets, ebenfalls kostenlos. „Wir sind China sehr dankbar für diese Unterstützung“, schloss von der Leyen.

Das wurde die offizielle Linie ihrer Kommission: Hilfe gegen Hilfe, gelebte Solidarität in der Not. Einer aber tanzt nun aus der Reihe – der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Zwar hielt er sich am Montagnachmittag nach einer Schaltkonferenz der EU-Außenminister noch an die Linie: „Jede Hilfe ist willkommen. Ich verfolge das nicht aus dem Blickpunkt einer Kontroverse. China wurde in der Vergangenheit geholfen, China hilft jetzt selbst.“ Doch am selben Abend veröffentlichte Borrell einen Beitrag auf der Website des Europäischen Auswärtigen Dienstes, den er führt. Der Titel: „Die Coronavirus-Pandemie und die neue Welt, die sie erzeugt“.

Dieser Text hat es in sich. Borrell spricht von einer „kriegsähnlichen Lage“, in der man nicht durch taktisches Handeln gewinnen könne, sondern nur durch Kommunikation. Denn die Welt erlebe derzeit eine „globale Schlacht der Narrative“. Das erläutert er am Beispiel Chinas. Er erwähnt die wechselseitige Hilfe und folgert daraus: „China verbreitet in aggressiver Weise die Botschaft, dass es, anders als die Vereinigten Staaten, ein verantwortlicher und verlässlicher Partner ist.“

Es gehe Peking also darum, einen machtpolitischen Vorteil aus seiner Hilfe zu ziehen. Borrell mag da nicht nur an die Lieferung denken, die Li Keqiang versprochen hatte und die bisher nicht eingetroffen ist. Er dürfte zum Beispiel auch die Hilfe für Serbien im Sinn haben, die dort mit Lobpreisungen Chinas und Flüchen auf die mangelnde Solidarität der EU verbunden war.

Die Schlussfolgerung des Außenbeauftragten lautet: „Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass es eine geopolitische Komponente gibt, zu der ein Ringen um Einfluss durch ,Spinning‘ und die ,Politik der Großherzigkeit‘ (,politics of generosity‘) gehört. Bewaffnet mit Fakten, müssen wir Europa gegen seine Kritiker verteidigen.“ Um sicher zu sein, dass seine Worte auch in Peking vernommen werden, übersetzte die dortige EU-Vertretung sie in das Chinesische und schickte sie an chinesische Medien.

Chinas Führung will den Dank der Welt

Borrells Appell richtet sich auch an seinen eigenen Auswärtigen Dienst. Dort gibt es seit 2015 eine eigene Arbeitsgruppe, die „East StratCom Task Force“, die Desinformationskampagnen im Netz und in klassischen Medien nachspürt, hauptsächlich aus Russland, neuerdings aber auch aus China.

In ihrer jüngsten „Einschätzung des Informationsumfelds“ listet sie als häufig gesehene Botschaft auf: „Die EU ist nicht in der Lage, ihren Mitgliedstaaten dringend zu helfen. Stattdessen müssen die sich auf externe Hilfe verlassen (wie Italien), wobei China am meisten als Quelle solcher Unterstützung genannt wird.“ Außerdem wird öfter behauptet, das Virus sei aus Amerika nach China importiert worden. Und: Der Westen müsse China dankbar sein für dessen schnelle Eindämmung des Virus.

Diese Botschaften werden tatsächlich von den Staats- und Parteimedien in China verbreitet. So kam von der Linie von der Leyens dort nur eine Hälfte an, nämlich der Satz: „Wir sind China sehr dankbar für diese Unterstützung.“ Wie wichtig der chinesischen Führung die Entsendung von Ärzten und Schutzkleidung an Länder in Europa und anderen Teilen der Welt ist, lässt sich daran ablesen, dass Staatschef Xi Jinping in der Berichterstattung über die Hilfen eine zentrale Rolle spielt.

Die „Seidenstraße der Gesundheit“

Von seinen Telefongesprächen mit ausländischen Führern wird nun stets berichtet, dass diese China für seinen entschlossenen Kampf gegen das Coronavirus bewunderten. Am Mittwoch wurde so zum Beispiel der polnische Präsident Duda zitiert. Über Serbiens Präsident Vučić wurde berichtet, er habe aus Dankbarkeit die chinesische Flagge geküsst. Die „Volkszeitung“, das Sprachrohr der Kommunistischen Partei, empfahl Serbien daraufhin als Reiseziel für chinesische Touristen.

Die Hilfslieferungen sind eingebettet in ein chinesisches Narrativ, das sich auf zwei Begriffe stützt: „eine Seidenstraße der Gesundheit“ und „eine Schicksalsgemeinschaft der Menschheit“. Beides sind zentrale außenpolitische Konzepte Xi Jinpings, mit denen er den Anspruch Chinas umschreibt, international eine Führungsrolle zu übernehmen. Als Teil dieser „Seidenstraße der Gesundheit“ propagiert China nun auch den Einsatz traditioneller chinesischer Medizin im Kampf gegen das Virus. Zwei von dreizehn Ärzten, die nach Italien entsandt wurden, sind Fachleute auf diesem Gebiet.

Der wichtigste Adressat von Chinas „Politik der Großherzigkeit“ ist allerdings die Bevölkerung im eigenen Land. Nach zwei entbehrungs- und verlustreichen Monaten im Kampf gegen das Coronavirus ist das Vertrauen in die Führung des Landes angeschlagen. Die Behauptung, alle Welt schaue nach China, um von dessen Erfahrungen zu lernen, soll dieses Vertrauen wiederherstellen.

Dabei kommt es Peking zugute, dass Europa sichtlich Mühe hat, sich gegen das Virus zu behaupten. Das lässt die chaotischen Verhältnisse in den Krankenhäusern von Wuhan zu Anfang der Krise in einem milderen Licht erscheinen. Die chinesische Führung setzt dabei einmal mehr auf Nationalismus – wohl auch mit Blick auf die kommenden Monate, die von erheblichen wirtschaftlichen Härten geprägt sein werden.