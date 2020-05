Chinas Konflikt mit Amerika : Das schlimmste Szenario ist denkbar

Der Bürgermeister einer Kleinstadt in New Jersey war in dieser Woche zwischenzeitlich das Topthema in den chinesischen Staatsmedien. Michael Melham aus dem 35.000-Seelen-Ort Belleville hat Lokaljournalisten erzählt, dass in seinem Blut Antikörper gegen das neuartige Coronavirus gefunden worden seien. Er vermute, dass er die Krankheit schon im November gehabt habe. Damals sei bei ihm eine schwere Grippe diagnostiziert worden. Das Nachrichtenportal NJ.com berichtete darüber unter der Überschrift: „New-Jersey-Bürgermeister stellt unbelegte Behauptung auf, dass er im November Coronavirus hatte“.

Doch der chinesischen Propaganda kommt der Fall so gelegen, als habe sie ihn selbst erfunden. Schon in den vergangenen Tagen hatte sie Verschwörungstheorien aufgewärmt, wonach das Virus eigentlich aus den Vereinigten Staaten stamme und dort als Grippewelle verschleiert worden sei. Das wiederum war eine Reaktion auf Äußerungen des amerikanischen Außenministers Mike Pompeo vom Wochenende: Es gebe „ein bedeutendes Maß an Beweisen“, dass das Virus aus einem Wuhaner Labor stamme.

Für Chinas Staatsmedien wäre es ein Leichtes gewesen, Pompeos Darstellung in Zweifel zu ziehen. Denn Regierungsmitarbeiter der fünf Länder des sogenannten „Five Eyes“-Verbunds, die Geheimdiensterkenntnisse miteinander teilen, sagten der Zeitung „The Guardian“ und dem Sender CNN, sie hätten keine Belege gesehen und die bisherigen Erkenntnisse ließen die Theorie „höchst unwahrscheinlich erscheinen“. Doch das reichte der Propagandaabteilung nicht. Pompeo wird nun auf allen Kanälen als „böse“, „blödsinnig“ und „Lügner“ beschimpft, was sonst eher nordkoreanischem Sprachgebrauch entspricht. Dem amerikanischen Außenminister, der sich selbst als evangelikalen Christen bezeichnet, wird von der kommunistischen Propaganda sogar die Christlichkeit abgesprochen.

Hinzu kommt eine neu belebte Desinformationskampagne über den Ursprung des Virus. Westliche Journalisten in Peking bekommen dieser Tage Anrufe von früheren Gesprächspartnern, in denen beiläufig die These vom amerikanischen Virus verbreitet wird. Und in den Staatsmedien werden jetzt Fragen wie diese gestellt: „Was passierte in dem Biowaffenlabor in Fort Detrick, Maryland?“ Im vergangenen Sommer waren dort einige Einheiten wegen Sicherheitsbedenken vorübergehend geschlossen worden.

Der rhetorische Gegenangriff lässt erkennen, dass Peking nicht vorhat, vor dem amerikanischen Dauerfeuer zurückzuweichen. Xi Jinping hat das auf seine Weise schon vor einem Monat klargemacht. Der Staats- und Parteichef hält sich mit dem Klein-Klein der Tagespolitik nicht auf. Seine Reden, die häufig erst Wochen oder Monate später veröffentlicht werden, geben die generelle Richtung vor. In Bezug auf das Verhältnis zu Amerika lautet die so: „Unser Denken muss sich am Endresultat orientieren. Wir müssen uns mental und materiell auf Veränderungen im äußeren Umfeld vorbereiten, die eine relativ lange Zeit anhalten werden.“