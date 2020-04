Infektionsangst in China : Zutritt für Ausländer verboten

Anwohner und Wachleute führen am Eingang zu einem Wohnblock in Peking Ende Februar Corona-Kontrollen durch. Bild: AFP

Eigentlich hatte Frauke Schmidt den Mietvertrag für ihr neues Heim in Peking schon unterschrieben. Sie hatte eines der beliebten Hofhäuschen in den Hutongs ergattert, dem traditionellen Gassenviertel der Hauptstadt. Doch einziehen durfte sie nicht. Das Nachbarschaftskomitee weigerte sich, ihr einen Passierschein auszustellen. So ein Dokument, das nur Anwohner bekommen, braucht man in Zeiten der Corona-Krise, um überhaupt die Altstadt betreten zu dürfen.

Das Komitee, die niedrigste Ebene des chinesischen Kontrollapparats, verlangte einen schriftlichen Nachweis, dass die Deutsche gesund sei. Der aber war nicht zu bekommen. „Mir wurde der Eindruck vermittelt, dass man dort derzeit keine Ausländer haben will“, sagt Frauke Schmidt (deren wirklicher Name wie der aller Personen in diesem Artikel anders lautet). Den Mietvertrag hat sie inzwischen aufgelöst, auch weil ihr unwohl bei dem Gedanken war, in der Nachbarschaft womöglich nicht willkommen zu sein.