Neuinfektionen trotz Impfung : Abschied vom Ziel der Herdenimmunität?

Kein anderes Land der Welt ist beim Impfen so weit fortgeschritten wie die Seychellen. 66,7 Prozent der Bevölkerung sind vollständig geimpft. Deshalb gilt der Inselstaat vor der ostafrikanischen Küste Gesundheitsfachleuten als wichtiges Fallbeispiel. Vor allem seit die Sieben-Tage-Inzidenz Mitte Mai einen Höchststand von 2858 erreichte.

Jeder Dritte, der sich zu diesem Zeitpunkt neu mit dem Virus angesteckt hatte, sei bereits vollständig geimpft gewesen, sagt Jude Gedeon, der Leiter der nationalen Gesundheitsbehörde der Seychellen, der F.A.Z. Aufgrund der weit fortgeschrittenen Impfkampagne hatte das nicht einmal 100.000 Einwohner zählende Land zuvor stark gelockert. Viele Maßnahmen wurden angesichts der steigenden Zahlen aber wieder eingeführt.

Mittlerweile ist die Kurve abgeflacht. Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz von 896 ist aber noch immer um ein Vielfaches höher als in Deutschland, wo der Wert momentan bei 34 liegt. Wie kann das sein, obwohl der größte Teil der Bevölkerung schon immunisiert sein sollte? Und welche Rolle spielt dabei die Frage, welche Impfstoffe eingesetzt werden?

Mehr als die Hälfte der verabreichten Dosen stammen vom chinesischen Hersteller Sinopharm. Die übrigen 43 Prozent stellte AstraZeneca. Die Infektionen, die trotz vollständiger Impfung auftraten, hätten sich zu „etwa gleichen Teilen“ auf die beiden Impfstoffe verteilt, sagt Gedeon. Genauere Angaben macht er nicht.

Schutz vor schweren Krankheitsverläufen

Stattdessen hebt der Behördenleiter hervor, dass „zu hundert Prozent sicher (sei), dass die Impfstoffe die Menschen vor schweren Krankheitsverläufen schützen“. Denn die überwiegende Mehrzahl der trotz Impfung Infizierten weise keine oder höchstens leichte Symptome auf; all jene mit einem schwereren Verlauf seien durch Vorerkrankungen belastet.

80 Prozent der Personen, die wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt werden müssten, hätten noch gar keinen Impfschutz erhalten, sagt Gedeon. Außerdem sei bislang keine vollständig geimpfte Person an Covid-19 gestorben. Die Letalitätsrate, also der Anteil der gemeldeten Todesfälle an den gemeldeten Corona-Infektionen, liegt auf den Seychellen trotz der vielen Neuinfektionen gerade bei 0,36 Prozent; in Deutschland ist sie mit 2,4 Prozent mehr als sechs Mal so hoch.

Der Schutz des Einzelnen scheint damit weitgehend gewährleistet. Doch wie steht es um die Herdenimmunität? „Vielleicht ist es Zeit, unser Denken über Herdenimmunität der Realität anzupassen und zu lernen, mit dem Virus zu leben“, sagt der Gesundheitsexperte Yanzhong Huang von der amerikanischen Denkfabrik Council on Foreign Relations. Eine Abdeckung von mehr als 66 Prozent reiche bei den genutzten Impfstoffen offensichtlich nicht aus, um die Übertragungskette zu brechen.

Das Sinopharm-Präparat zeigte in einer jüngst veröffentlichten Studie eine Wirksamkeit gegen eine Covid-19-Erkrankung von 78 Prozent, bei AstraZeneca sind es bis zu 80 Prozent. Bei solchen Werten müssten hundert Prozent der Bevölkerung geimpft werden, um Herdenimmunität zu erreichen, manche von ihnen sogar mit drei Dosen, sagt Huang im Gespräch mit der F.A.Z. Das sei nicht realistisch.

Bei den Mutanten des Virus kann die Wirksamkeit noch geringer ausfallen. Das gilt etwa für die sogenannte südafrikanische Variante, die im Februar auch auf den Seychellen entdeckt wurde. Für den Impfstoff von Sinopharm wurden in der vergangenen Woche erstmals Daten in einer Fachzeitschrift, dem Journal of the American Medical Association, veröffentlicht. Eine Studie in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain bestätigte den Wert von 78 Prozent, machte jedoch keine Angaben über die Wirksamkeit gegen die erstmals in Indien, Südafrika und Großbritannien registrierten Mutanten.

Zweifel an Sinovac in Chile

Ähnlich wie auf den Seychellen waren auch in Chile im April Zweifel an der Wirksamkeit der Impfungen aufgekommen. Sie richteten sich in diesem Fall gegen den Impfstoff der chinesischen Firma Sinovac, der in klinischen Tests in Brasilien eine globale Wirksamkeit von lediglich 50,7 Prozent gezeigt hatte. Obwohl Chile im April schon mehr als ein Drittel der Bevölkerung geimpft hatte, stiegen die Infektionszahlen und die Belegung der Intensivbetten dennoch auf Höchststände.

Die Behörden führten den starken Anstieg vor allem darauf zurück, dass Geimpfte, die erst eine Dosis erhalten hatten, sich danach sehr nachlässig verhalten hätten. Eine kürzlich veröffentlichte Studie des Gesundheitsministeriums mit Erfahrungswerten von mehr als 10 Millionen Probanden – 4,2 Millionen von ihnen komplett geimpft – stellte Sinovac ein etwas besseres Zeugnis aus: Verzeichnet wurde eine Wirksamkeit von 67 Prozent.

Die Ergebnisse einer Studie des Instituts Butantan in der brasilianischen Kleinstadt Serrana deuten außerdem daraufhin, dass Impfungen mit Sinovac erst dann ihre volle Wirkung entfalten, wenn ein signifikanter Anteil der Bevölkerung vollständig geimpft ist. Erst nachdem drei Viertel der Einwohner eine zweite Impfdosis erhalten hatten, schien sich die Ausbreitung des Virus kontrollieren zu lassen. Ansteckungen waren dann kaum noch zu verzeichnen.

Eine derart hohe Impfquote werden die meisten Länder in naher Zukunft wohl kaum erreichen. Aber ist eine Unterbrechung der Infektionsketten überhaupt notwendig, solange durch fortschreitende Impfkampagnen – auch mit möglicherweise weniger wirksamen Vakzinen – zumindest ein Schutz vor schweren Verläufen gesichert ist?

„Für alle, die keinen Zugang zu anderen Vakzinen haben, sind Sinopharm und Sinovac besser als kein Impfstoff“, sagt der Biomediziner Jin Dong-Yan von der University of Hong Kong. Die geringere Wirksamkeit bedeute aber, dass Herdenimmunität selbst dann nicht erreicht werde, wenn die gesamte Bevölkerung vollständig geimpft sei. Deshalb bestehe das Risiko, dass in solchen Gebieten impfstoffresistente Virusvarianten entstehen.