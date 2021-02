Corona in Südafrika : Die Mutante durchkreuzt die Impfpläne

Mit großem Aufgebot war der südafrikanische Staatspräsident Cyril Ramaphosa am Flughafen in Johannesburg erschienen, begleitet von mehreren Kabinettskollegen. Die Ankunft der Emirates-Maschine aus Indien sollte endlich einen Lichtblick in der Corona-Pandemie liefern. An Bord befand sich die erste Ladung von Impfstoffen, eine Million Dosen des von Astra-Zeneca und der Oxford-Universität entwickelten Impfstoffes. 500.000 weitere Dosen sollten bald folgen.

Claudia Bröll Freie Autorin für die Wirtschaft in Südafrika. F.A.Z.

Genau eine Woche später aber haben neue wissenschaftliche Erkenntnisse den Hoffnungen einen kräftigen Dämpfer versetzt. Der Impfstoff biete nur „minimalen Schutz“ gegen milde und moderate Infektionen mit der neuen Variante B.1.351 – auch südafrikanische Variante genannt – bei jungen Erwachsenen, teilte die Johannesburger Witwatersrand-Universität am Wochenende mit. Die Effektivität gegen schwere Infektionen wurde in der Studie nicht untersucht. Am Sonntagabend kündigte der südafrikanische Gesundheitsminister Zweli Mkhize schließlich an, den Einsatz des Impfstoffs zunächst auszusetzen.

Ausgangsbeschränkungen wurden gelockert

Die Analysen hätten laut den Johannesburger Forschern zwar eine hohe Wirksamkeit gegenüber dem ursprünglichen Coronavirus gezeigt. Aber die ersten Daten, die noch wissenschaftlich begutachtet werden müssten, „scheinen die Theorien zu bestätigen, dass die Mutationen in Südafrika eine weitere Verbreitung des Virus unter geimpften Populationen zulassen“, schreiben sie. An der Studie hatten rund 2000 Menschen in einem Durchschnittsalter von 31 Jahren teilgenommen. Ob der Impfstoff mittlere oder schwere Erkrankungen, Krankenhauseinweisungen oder Todesfälle verhindert, konnte nicht untersucht werden.