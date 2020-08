Corona in Skandinavien : Der lange Weg zur Maskenpflicht

Wer in den letzten Wochen in Dänemark war, konnte Erstaunliches erleben. Nicht etwa, weil man es in Supermärkten oder beim Bäcker mit den Abständen nicht so genau nimmt, das passiert auch in Deutschland. Im Königreich aber spielen Masken keine Rolle, und wer sie auf der Straße oder beim Einkaufen trägt, verrät sich leicht als Besucher aus dem Ausland. Bislang zumindest noch – denn nun wird auch im Norden intensiv über den Einsatz von Masken diskutiert.

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. F.A.Z.



Kaum etwas prägte die Bilder des Kampfs gegen das Coronavirus so sehr wie all die Menschen mit den Masken in ihren Gesichtern. In vielen Ländern gibt es Empfehlungen oder gar Verpflichtungen zum Tragen der Masken, und nach langen Debatten trägt selbst der amerikanische Präsident Donald Trump in der Öffentlichkeit schon mal eine. In Skandinavien aber ging man bislang einen anderen Weg, und wenn die Regierungschefs nicht gerade bei einem EU-Gipfel sind, treten sie auch kaum mit Maske auf. Obwohl die einzelnen Länder im Norden sehr unterschiedlich betroffen sind von der Pandemie und auch unterschiedlich auf sie reagiert haben, einte sie doch die Zurückhaltung bei den Masken. Mit steigenden Infektionszahlen ändert sich das aber gerade. Mit einer Ausnahme.