Schwedens Krisenkonzept : Kann das gutgehen?

Statt auf Verbote setzt Schweden in der Corona-Krise auf Information und Freiwilligkeit. Restaurants und Bars bleiben geöffnet. Doch die Kritik daran nimmt zu.

Die Corona-Krise hält die Leute bislang nicht zuhause: Szene in einem Restaurant in Stockholm Bild: AP

Noch geht es dem König gut, aber er gehört zur Risikogruppe. Carl XVI. Gustaf ist 73 Jahre alt, Königin Silvia 76. Deswegen haben die beiden längst die schwedische Hauptstadt verlassen und sind aufs Land gefahren: Sie leben und arbeiten im königlichen Schloss Stenhammar, gut hundert Kilometer westlich von Stockholm. Auch ihre zahlreichen Enkelkinder treffen sie nicht mehr persönlich, genau so, wie es empfohlen wird. Dafür, dass sich manche seiner Altersgenossen nicht an die Empfehlungen der Behörden halten wollen, scheint der König kein Verständnis zu haben. Man könne schließlich so viel tun zu Hause, etwa putzen oder streichen.

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. F.A.Z.



Seit fast 47 Jahren ist Carl XVI. Gustaf schon König, durch viele Krisen hat er sein Volk begleitet. Nicht immer hat er dabei den richtigen Ton getroffen. Nun hat er per Videoschalte ein Interview mit der schwedischen Tageszeitung „Dagens Nyheter“ geführt. Auch wenn der Ton hin und wieder aussetzte, wie die Zeitung schreibt, ist die Botschaft des Königs klar. Er lässt an dem Ernst der Lage keinen Zweifel: „Es ist eine globale Tragödie, ein Drama ohnegleichen.“ Man wisse nicht, wie es ende. Es sind eindringliche Mahnungen vom ersten Mann im Staate.