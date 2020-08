Corona in Saudi-Arabien : Die Großfamilie als Ansteckungsherd

Am 31. August will Saudi-Arabien, das am stärksten von Covid-19 betroffene arabische Land, wieder zu einem weitgehend normalen Leben zurückkehren. Dann sind wieder internationale Flüge aus und nach Saudi-Arabien erlaubt. Bislang gibt es nur Flüge innerhalb des Königreichs, das sich nach außen hermetisch abgeschottet hat. Am 31. August werden auch die Schulen den Unterricht wiederaufnehmen, selbst wenn die Lehrer weiter überwiegend online unterrichten werden. Vor den Sommerferien noch hatte es in einigen Städten mit niedrigen Infektionszahlen einen Präsenzunterricht in den Schulen gegeben.

Rainer Hermann Redakteur in der Politik. F.A.Z.

Covid-19 hatte Saudi-Arabien früh erreicht, ohne dass jedoch die Behörden das Virus zunächst richtig eingeschätzt hätten. Die ersten Fälle waren Rückkehrer aus dem Ausland, Schiiten der Ostprovinz, die aus Bahrein und Iran zurückkehrten, sowie Winterurlauber aus Europa. Repatriierungsflüge brachten danach Saudis aus aller Welt nach Hause.