Saudi-Arabien und das Virus : Coronapatienten als Selbstmordattentäter?

Kurz bevor auch im saudischen Dschidda alle Cafés schließen, sitzt eine Gruppe junger Saudis noch bei Kardamom-Kaffee zusammen und berät über die Lage. Die Fakten sind nicht eindeutig: Einer spricht von drei Corona-Fällen im Land, ein anderer von 600. Das Gesundheitsministerium in Riad gab am Freitag 344 Fälle an.

Livia Gerster Redakteurin in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Unklar scheint auch, woher das Virus kommt. „Sicher politisch“, meint eine. Doch wer könnte an der Pandemie ein Interesse haben? Immerhin haben mehrere gehört, dass Schwarze dagegen immun seien.

In jedem Fall sind die jungen Saudis alarmiert. Man überlegt, sich in die Wüste zurückzuziehen, in die saudischen Wochenendhütten. Mit Datteln will man das Immunsystem stärken, die Früchte haben schließlich schon die Vorväter von allen Krankheiten geheilt.