Portugal öffnet wieder : Wo die harte Ausgangssperre wirkte

Portugal lockert, während Deutschland vor einem neuen Lockdown auch mit Ausgangsbeschränkungen steht. Nach einem verheerenden Jahresbeginn beginnen die Portugiesen, den Frühling zu genießen: Seit Montag sind in dem Land im äußersten Westen Europas mit wenigen Ausnahmen wieder Kinos, Theater und Konzertsäle in Betrieb. Nachdem Anfang April schon die Terrassen geöffnet hatten, dürfen jetzt auch in den Innenräumen von Restaurants und Cafés wieder bis zu vier Personen zusammensitzen. Größere Geschäfte und Einkaufszentren können wieder öffnen, Universitäten und Oberschulen gehen zum Präsenzunterricht über. Anfang Mai sollen weitere Lockerungen folgen.

In der Debatte über das Infektionsschutzgesetz gilt das kleine Land auf einmal als das große Vorbild – auch für Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Noch im Januar stand es vor dem Abgrund: Am 29. Januar wurde mit 14.432 Neuinfektionen und 303 Toten an einem Tag der Höchststand erreicht. Mit einer Inzidenz von 878 Fällen gehörte Portugal zur Weltspitze. Jetzt liegt die Sieben-Tages-Inzidenz bei 35 Fällen pro 100.000 Einwohnern; dazu wurde am Montag ein Covid-Todesfall gemeldet.

Voreilige Lockerungen rächten sich

Das Land hatte die Notbremse gezogen, mit weitreichenden, einschneidenden Konsequenzen für die Menschen. Es trifft zu, wenn Merkel sagt, dass Staaten wie Portugal oder Großbritannien „zum Teil erheblich restriktiver“ durchgriffen, als das jetzt in Deutschland geplant ist. Etwa durch die Verringerung „abendlicher Besuchsbewegungen von einem Ort zum anderen“.

Als nach den Folgen der voreiligen Lockerungen über die Weihnachtsfeiertage im Januar auch noch die britische Mutante Portugal erfasste, begnügte sich die Regierung dort nicht mehr nur mit einer nächtlichen Ausgangssperre, wie sie zuvor nur in einigen besonders betroffenen Gebieten verhängt worden war: Mitte Januar verordnete man die „generelle Pflicht, zu Hause zu bleiben“. Letztlich war das eine Ausgangssperre über 24 Stunden, die nur aus wenigen, triftigen Gründen unterbrochen werden durfte. Dazu gehörten der Weg zur Arbeit, wenn die gesetzliche Homeoffice-Pflicht nicht eingehalten werden konnte, die nötigsten Einkäufe und ein Spaziergang in unmittelbarer Umgebung der Wohnung. Gastronomie, Bildungseinrichtungen, fast alle Geschäfte und auch weitgehend die Grenzen wurden geschlossen.

„Es ist kein Geheimnis, sondern ganz einfach. Wir haben praktisch alles geschlossen. Es geht nur mit einem harten Lockdown. Nach einer Woche erreicht man bei den Infektionen den Höhepunkt, dann nehmen sie exponentiell ab“, sagt der portugiesische Virologe Pedro Simas von der Universität Lissabon. Als wichtig haben sich nach seiner Ansicht auch die Bewegungsbeschränkungen erwiesen.

Zuletzt durften die gut zehn Millionen Portugiesen über Ostern nur aus triftigen Gründen ihre Stadt- und Landkreise verlassen. Tourismus oder Verwandtenbesuche gehören nicht dazu. Zuvor hatten diese Einschränkungen nur an den Wochenenden gegolten. Erst jetzt können sie sich wieder frei in ihrem eigenen Land bewegen. Die Bürger seien sehr diszipliniert und hielten die Corona-Vorschriften zu fast hundert Prozent ein, lobt der Virologe. Das liegt auch an den traumatischen Wochen, in denen vor den Krankenhäusern die Rettungswagen Schlange gestanden hatten. Seit dem Ausbruch der Pandemie sind fast 17.000 Menschen gestorben. Die Bundeswehr schickte medizinische Unterstützung.

Das Land setzt nun auf die Impfkampagne

Von einem besorgniserregenden Hotspot wurde Portugal in wenigen Wochen für viele zu einem Modell: Ende Januar hatte das Robert-Koch-Institut Portugal noch als Virusvariantengebiet eingestuft, seit Mitte März ist es mit wenigen Ausnahmen nur noch ein Risikogebiet. Zeitweise galt für das Urlaubsgebiet an der Algarve-Küste gar keine RKI-Warnung mehr. Seit Sonntag wurde es – zusammen mit den Azoren – aber zum Risikogebiet hochgestuft, weil die Inzidenz dort wieder gestiegen war; in der Algarve-Hafenstadt Portimão wurde deshalb die Gastronomie wieder geschlossen. „Nach den Lockerungen war eine Zunahme zu erwarten. Das ist uns Wissenschaftlern klar“, sagt Pedro Simas. Aber dieses Mal schlage sie sich nicht in höheren Todeszahlen und Krankenhauseinweisungen nieder.

Nicht nur er setzt dabei auf die Impfkampagne, die sich in Portugal bisher auf Ältere und andere Risikogruppen konzentrierte. Gut 15 Prozent der Bevölkerung haben bisher die erste Dosis erhalten, bis zum Sommer sollen es 50 Prozent sein. In Ländern wie Portugal, die schlimmere Corona-Wellen überstanden haben, könnte nach der Einschätzung des Virologen neben den Impfungen die Immunität, die zahlreiche Menschen nach einer überstandenen Infektion haben, dazu beitragen, dass sie die neue Welle besser überstehen. Jetzt hänge es vom Verhalten jedes Einzelnen ab, ob Portugal im Sommer den „sicheren Hafen“ erreiche, mahnte Staatspräsident Marcelo Rebelo de Sousa.

Mobilitätsbeschränkungen hat auf der Iberischen Halbinsel auch Portugals Nachbar Spanien verhängt. Dort gilt schon seit dem vergangenen Oktober im ganzen Land (mit Ausnahme der Kanaren) eine nächtliche Ausgangssperre – mindestens zwischen null und fünf Uhr. In den meisten Fällen beginnt sie um 22 Uhr und dauert bis 6 Uhr morgens. Zudem verbieten fast alle Regionalregierungen den Bewohnern, ihre Heimatregion zu verlassen.

Diese Einschränkungen halfen zu verhindern, dass es das Land noch einmal so hart traf wie im Frühjahr 2020. Sie waren aber auch kein Allheilmittel. Nach Weihnachten überrollte eine heftige dritte Corona-Welle das Land, derzeit baut sich trotz der Impfkampagne langsam eine vierte auf. Dennoch ist ungewiss, ob die drastischen Maßnahmen bestehen bleiben. Dafür wäre es nötig, den nationalen Alarmzustand zu verlängern, der am 9. Mai endet.