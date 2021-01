Koalition gegen Kurz : Österreich scheitert mit Plänen zum „Freitesten“

Vom 18. Januar an sollte in Österreich jeder mit negativem Testergebnis wieder uneingeschränkt einkaufen, ins Kaffeehaus oder ins Theater gehen können. Doch daraus wird nichts.

Mitarbeiter des Gesundheitswesens in Corona-Schutzanzügen am 23. September in Wien. Bild: Reuters

Der Plan, mit dem die Regierung in Wien die Österreicher zur zahlreichen Teilnahme an Corona-Massentests bewegen wollte, ehe nach der dritten Schließung Geschäfte und Gastwirtschaften wieder geöffnet werden, schien bestechend: Wer sich testen lässt, darf eine Woche eher hinaus. Vom 18. Januar an sollte jeder, der ein negatives Testergebnis vorweisen konnte, wieder uneingeschränkt einkaufen, ins Kaffeehaus gehen oder sogar eine Theateraufführung besuchen dürfen. Wer sich einem solchen Test, der auf Kosten des Bundes angeboten werden soll, trotzdem lieber nicht unterziehen möchte, sollte eine Woche länger warten.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien. F.A.Z.

Doch jetzt hat die Opposition der Regierung mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und dem zuständigen Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die konservativ-grüne Koalition hat zwar im Nationalrat eine sichere Mehrheit, doch gibt es auch in Österreich einen Bundesrat als föderales Gegengewicht. Er ist zwar nicht so stark wie in Deutschland und kann nichts auf Dauer verhindern, aber durch Zurückweisen verzögern kann er ein Gesetz. Und für eine Maßnahme, die am 18. Januar greifen sollte, bedeutet Verzögerung Blockade.

F+ FAZ.NET komplett Vertrauen Sie auf unsere fundierte Corona-Berichterstattung und sichern Sie sich 30 Tage freien Zugriff auf FAZ.NET. Jetzt F+ kostenlos sichern

Die Oppositionsparteien SPÖ (sozialdemokratisch), Neos (liberal) und FPÖ (rechts), die im Bundesrat gemeinsam eine zarte Ein-Stimmen-Mehrheit haben, stehen ideologisch weit auseinander. Doch um das von Kurz als „Freitesten“ angekündigte Vorgehen zu verhindern, haben sie sich am Wochenende zusammengetan. Daraufhin verkündete die Regierung am Montag: Dann müsse der Lockdown eben für alle um eine Woche bis zum 24. verlängert werden.

Wenig überraschend folgte das Schwarzer-Peter-Spiel. Der Handel beklagte Einbußen in Höhe einer weiteren Milliarde Euro, die Hotellerie schimpfte über „ständiges Auf- und Zusperren“. Wie es an den Schulen weitergeht, ist in der Schwebe. Die Regierung warf der Opposition „Blockadepolitik“ vor. Ziel der Kritik ist insbesondere die SPÖ, deren Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner bislang in der Bekämpfung der Pandemie ausgesprochen konstruktiv aufgetreten war. In ihrer Partei würden einige ein aggressiveres Vorgehen bevorzugen. Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig kleidete jüngst seine Kritik an der Parteichefin in ein vergiftetes Lob für die habilitierte Ärztin und Virologin. Ihre Kompetenz „belebt die bundespolitische Diskussion“, stehe ihr aber im Weg, „was die Oppositionspolitik betrifft“.

Kritik an überstürzter Einführung

Hauptkritikpunkt am Entwurf der Regierung für die Massentests war, dass er erst am Silvestertag übermittelt und mit einer lediglich drei Tage langen Frist für die Begutachtung versehen worden sei. Außerdem sei er zu wenig konkret: Einzelheiten wie die Frage, wer das Vorliegen von Negativtests kontrollieren solle, sollten erst später in Verordnungen des Gesundheitsministers geregelt werden. Auch verfassungsrechtliche Bedenken wegen Ungleichbehandlung wurden geltend gemacht. Das ist eine der Erfahrungen aus dem vergangenen Frühjahr: Da hatte die „türkis-grüne“ Regierung einige Maßnahmen erlassen, die später (teils wegen Formfehlern) vom Verfassungsgerichtshof wieder kassiert wurden – wenn auch erst ex post.

Mehr zum Thema 1/

Trotzdem hatten die Regierungsparteien für ihr entschlossen wirkendes Vorgehen viel in Umfragen messbare Zustimmung erfahren. Das war für einige in der Opposition womöglich die andere Lehre: Offen konstruktiv zu sein zahlt sich für sie nicht aus. Andererseits haben Kurz und Co. auch kaum etwas dafür getan, Opposition, Länder oder gar Gewerkschaften sichtbar einzubinden. Damit haben sie zur starren Haltung zumindest der SPÖ und der Neos beigetragen – die FPÖ, im Ibiza-Eklat von Kurz geschieden und sich nun in der Rolle der Fundamentalopposition gegen die Corona-Politik übend, wäre wohl ohnehin kaum zu gewinnen gewesen.

Allerdings könnte das gegenseitige Schuldzuschieben auch nur der Auftakt dafür sein, den Lockdown doch noch zu verkürzen. Am Montag sprachen die Länderchefs per Video mit der Regierung und verkündeten dann, es solle eine „permanente Testinfrastruktur“ geschaffen werden. Voraussetzung ist freilich, dass die Infektionszahlen weiter sinken. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei gut 150 pro 100.000 Einwohnern – unter 100 ist das Ziel der Regierung. Am Montag wurde aber bekannt, dass erstmals die „britische“ Mutation des Virus in Proben nachgewiesen wurde, die am Flughafen Wien-Schwechat genommen worden waren.