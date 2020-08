Aktualisiert am

Corona in Österreich : Kurz spielt auf der Ziehharmonika

Österreichs Bundeskanzler schwört die Bürger auf den Herbst ein und appelliert an ihre Vernunft. Doch die Infektionszahlen steigen bereits. Reiserückkehrer vom Balkan gelten als Problem – und das jugendliche Partyvolk.

Aufruf zu Disziplin: Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz bei einer Pressekonferenz am 28. August 2020. Bild: EPA

Es war eine kurze Rede zur Lage der österreichischen Nation nach dem Corona-Sommer, die Sebastian Kurz am Freitag gehalten hat. Der Bundeskanzler gab darin hoffnungsvolle Ausblicke auf eine erwartete Normalisierung im kommenden Jahr – auf dass der nächste Sommer wieder einer werde, wie er immer gewesen war. Zugleich versuchte er, die Österreicher auf einen schwierigen Herbst und Winter einzuschwören. Die Rede umfasste Dank für das Geleistete und den Appell, weiter diszipliniert zu bleiben. Die klassische Durchhalteparole.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien. F.A.Z.

Der Aufruf zur Disziplin kommt nicht ohne Grund. Österreich hatte im März rasch das öffentliche Leben eingeschränkt und damit die erste Welle der Virenverbreitung in den Griff bekommen – schneller und besser, als die eigenen Prognosen hätten erwarten lassen. Kurz lässt seither keine Gelegenheit aus zu bemerken, Österreich habe die Krise besser bewältigt als andere Länder. Doch die Entwicklung der Neuinfektionen ist nicht unbeträchtlich. Am Freitag lag die gemeldete Zahl bei rund 230, das waren im Pro-Kopf-Vergleich deutlich mehr als in Deutschland.