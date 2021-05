Corona und Armut : Lateinamerika ist ausgehungert von der Pandemie

Eine zweite Epidemie greift um sich in Lateinamerika: der Hunger. Selbst in den Straßen der wohlhabenden brasilianischen Me­tropole Sao Paulo nimmt man ihn wahr. Man sieht ihn in den resignierten Gesichtern der Obdachlosen, deren Lager sich in der Stadt ausgebreitet haben. Man erkennt ihn in den tief liegenden Augen, die an den Ampeln in die stehenden Autos hinein starren.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo. Folgen Ich folge



Es gab Jahre, da waren die bettelnden Kinder an Brasiliens Straßenkreuzungen schon fast vergessen. Nun aber sind sie zurück. Denn sie haben wieder Hunger, wie Millionen andere Brasilianer auch. Sie werden von der Frage angetrieben, wie sie an ihre nächste Mahlzeit kommen.