Klinikärztin in Norditalien : „Wir sind gezwungen zu wählen“

In Italien müssen Ärztinnen wie Francesca Mangiatordi entscheiden, wer leben darf und wer nicht. Das Letzte, das die Sterbenden sehen, sind Maskenträger, die nicht einmal ein Lächeln zeigen können.

Frau Mangiatordi, Sie sind Krankenhausärztin in der norditalienischen Stadt Cremona, und Sie haben ein Foto von einer Kollegin gemacht, der Krankenschwester Elena Pagliarini. Die liegt mit Maske und Schutzmontur übermüdet vor einer Tastatur und versucht, ein paar Minuten Schlaf zu finden. Sind Sie auch müde?

Konrad Schuller Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.



Ja, ziemlich.

Wo sind Sie gerade?

Im Auto. Ich fahre zur Arbeit.

Wie war das, als dieses Foto entstand?

Wir hatten Nachtschicht ab zwanzig Uhr. Und wir sahen, dass in den vorigen Schichten unglaublich viele Patienten eingeliefert worden waren. Alle mit Atemproblemen. Sie brauchten Sauerstoff, sie flehten um Hilfe. Viele, wirklich viele. Nach zehn Stunden, in denen wir von Patient zu Patient gerannt waren, hat Elena sich ein wenig auf den Schreibtisch gelegt, um einen Moment auszuruhen. Da habe ich dann dieses Foto gemacht.

In welchem Zustand waren damals Ihre Patienten?

Sie hatten Atemprobleme. Die Krankheit Covid-19 kann zu einer Lungenentzündung führen. Die erfasst dann die ganze Lunge. Wenn Patienten in diesem Zustand ankommen, brauchen sie Sauerstoff. Manche müssen intubiert werden, also sie bekommen einen Schlauch in die Luftröhre, damit sie überleben können.

Hatten sie in dieser Situation genug Beatmungsgeräte?

Leider hatten wir zu wenig Plätze für die Kranken. Vor allem die Intensivbetten fehlten. Deshalb haben wir viele andere Stationen im Krankenhaus in Intensivstationen für intubierte Patienten umgewandelt.

Haben Sie auch Operationssäle anderer Abteilungen zu Intensivstationen gemacht?

Ja. Die Säle, wo normalerweise die Chirurgen operieren, haben wir jetzt für die Intensivbehandlung bereitgestellt. Unser Krankenhaus hat normalerweise zehn Intensivbetten. In diesem Moment aber, also am Donnerstag, haben wir mehr als dreißig intubierte Patienten.

Einer Ihrer Kollegen hat einer Zeitung gesagt: Wir haben viel zu viele Kranke und viel zu wenig Möglichkeiten, sie zu behandeln. Ich fühle mich wie im Krieg. Ich sehe das genauso. Es ist nicht nur so, dass wir zu viele Patienten haben. Es kommt hinzu, dass auch viele unserer Ärzte und Krankenschwestern krank geworden sind. Wir haben also wegen dieser Infektion viel mehr Patienten und viel weniger Personal als sonst. Wenn Sie zu wenig Intensivplätze für zu viele Patienten haben, wie wählen Sie aus, wer gerettet wird und wer nicht? Wir haben versucht, allen zu helfen, vor allem den Alten. Aber seit zehn Tagen werden auch junge Leute zu uns gebracht, Leute zwischen vierzig und fünfzig. Auch zwei Jungs von 23 und 25 Jahren mit Lungenentzündung. Wir versuchen, allen zu helfen. Aber weil wir gezwungen sind, zu wählen, versuchen wir vor allem, den Jüngsten zu helfen. Ohne die Alten im Stich zu lassen. Aus Ihrer Region hört man, dass schwere Fälle mit geringer Überlebenschance manchmal erst nach den anderen behandelt werden. Also zuerst kommen die mit Aussicht auf Erfolg. Man muss dann wählen. Stehen auch Sie vor diesem Dilemma? Leider ja. Es gab Situationen, in denen wir wählen mussten. Nicht, weil wir das wollten, sondern weil die Situation eben war, wie sie war. Es gab zu viele Patienten und zu wenig Personal. So mussten wir also wählen. Nach welchen Kriterien? Es gibt keine klaren Kriterien. Es ist schlimm, das sagen zu müssen, denn ich als Ärztin kann das eigentlich nicht akzeptieren. Ich kann nicht akzeptieren, dass es Kriterien geben kann, nach denen wir entscheiden müssen, wen wir behandeln und wen nicht. Wir haben versucht, allen zu helfen, ohne Unterschied. Und seit wir wählen müssen, leiden wir als Menschen schwer darunter. Leider mussten wir uns bei der Auswahl für die Jungen entscheiden. Das heißt, dass die Älteren warten müssen? Leider ja. Wie ertragen Sie das als Ärzte? Schlecht, sehr schlecht. Das widerspricht allen unseren Prinzipien. Das widerspricht allem, was uns dazu gebracht hat, diesen Beruf zu wählen. Man kann nicht wählen, wer leben darf und wer nicht. Wir sind ja nicht Kaiser Nero, der beim Gladiatorenkampf den Daumen hebt oder senkt. Aber die Situation verlangt diese Entscheidung. Leider ja. Mehr zum Thema 1/ Einer Ihrer Kollegen sagte, dass auch bei Patienten mit Vorerkrankungen, Diabetes oder Kreislaufproblemen, die Ärzte jetzt sagen: „Vielleicht wird der es sowieso nicht mehr schaffen. Wir müssen uns also um die kümmern, die noch eine Chance haben."

