Corona in Israel : „Warum ruiniert ihr die Lebensgrundlage der Menschen?“

Auch das Strandleben muss bald an den Wochenenden pausieren, wie hier in Tel Aviv. Die Aufnahme ist aus dem Mai. Bild: EPA

Seit gut zwei Wochen schlägt in Israel die zweite Corona-Welle durch. Die Infektionszahlen steigen beständig, und seither ringt die israelische Führung mit Maßnahmen, die größtenteils bislang nicht eingeführt wurden und über die weiterhin große Uneinigkeit herrscht. Jetzt, in der Nacht auf Freitag, beschloss die israelische Regierung erste Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Sie gelten für die Wochenenden. Und sorgen für Unmut.

Jochen Stahnke Politischer Korrespondent für Israel, die Palästinensergebiete und Jordanien mit Sitz in Tel Aviv. F.A.Z.



Schon am Freitagnachmittag sollen von 17 Uhr an bis zum israelischen Wochenbeginn um fünf Uhr früh am Sonntag Restaurants, Cafés, Museen und Einkaufszentren geschlossen bleiben, ebenso Fitnessstudios und andere Sporteinrichtungen. Vom nächsten Wochenende an sollen auch die Strände geschlossen werden, dieses Wochenende jedoch noch nicht, wie das Büro des Ministerpräsidenten bekanntgab. In geschlossenen Räumen sind nicht mehr als zehn Personen erlaubt, unter freiem Himmel zwanzig, sofern es sich nicht um eine Arbeitsumgebung oder um Kernfamilien handelt. Hotelrestaurants dürfen bis zu einer Kapazität von 35 Prozent geöffnet bleiben. Ausgangsbeschränkungen für Bürger gibt es bislang nicht. Das Kabinett empfahl eine Schließung der Sommerschulen und Ferienlager.

Änderung in letzter Minute

Derweil kritisierte Bildungsminister Joav Galant, in diese Frage nicht eingebunden worden zu sein. „Ein ganzes Land versucht die Bestimmungen für das Wochenende zu verstehen und schafft es nicht“ schimpfte Oppositionsführer Jair Lapid. Einige Restaurantbesitzer haben bereits angekündigt, den Vorschriften nicht Folge zu leisten. Es sei undenkbar, so eine Entscheidung mitten in der Nacht von einem Augenblick zum nächsten zu treffen, denn man habe bereits Waren für das lukrative Wochenendgeschäft eingekauft.

Der Vorsitzende der oppositionellen Rechtspartei Naftali Bennett kritisierte, dass durch die Maßnahmen Hunderte Arbeitnehmer betroffen seien. „Warum ruiniert ihr die Lebensgrundlage der Menschen?“ Der Vorsitzende des Verbandes für Öffentliche Gesundheit Hagai Levine sagte: „Es liegt keine epidemiologische Logik hinter einem Lockdown an Wochenenden oder an Zugangsbeschränkungen im Freiluftbereich.“ Ein innerhäuslicher Lockdown könne im Gegenteil eher noch mehr Infektionen verursachen, argumentierte der Epidemiologe. Und der Vorsitzende der oppositionellen Partei Yisrael Beitenu, Avigdor Lieberman, sagte, die Regierung treffe täglich neue „bizarre Entscheidungen“ und lege ein amateurhaftes Verhalten an den Tag.

Und tatsächlich: Am Freitag um kurz vor 17 Uhr änderte die Regierung wieder einmal die Richtung. Restaurants dürfen nun doch bis Dienstag offen bleiben, gab Netanjahu bekannt.