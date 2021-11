Corona in Großbritannien : Warum die Briten keine hohen Infektionszahlen fürchten

Gebannt blicken die Briten auf die dramatische Lage auf dem Kontinent und fragen sich, ob auch ihnen bald neue Einschränkungen ins Haus stehen. Aber Politik und Wissenschaft winken ab. Die Regierung will an ihrem „Plan A“ festhalten, der keine Beschränkungen vorsieht, während Epidemiologen mehrere Gründe nennen, warum im Königreich keine Explosion der Infektionen zu erwarten ist.

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London.



Auf den ersten Blick überrascht es, dass die Entwicklungen in Großbritannien und etwa in Deutschland derart auseinanderklaffen. Die Impfquote ist in beiden Ländern ähnlich. Doch während die Infektionszahlen in Deutschland rasant auf einen Höchststand gestiegen sind, sta­gnieren sie im Königreich seit vier Monaten auf hohem Niveau – und das ohne Maskenpflicht oder 3-G-Nachweise, jedenfalls in England.