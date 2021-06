Corona-Lockerungen vertagt : Hat Johnson die Delta-Mutante unterschätzt?

Die Lockdown-kritische Zeitung Daily Telegraph vermeldete die vierwöchige Verschiebung des letzten Öffnungsschritts mit bitterer Ironie: „Es ist der 19. Juli … wenn er es denn ist“, hieß es am Dienstag auf der Titelseite. Ähnlich deprimiert äußerten sich andere Blätter, denen die Vorsicht der Regierung schon lange zu weit geht. Die Daily Mail fasste die Erklärung von Premierminister Boris Johnson auf ihrer ersten Seite in dem (nie gefallenen) Satz zusammen: „Die Einschränkungen könnten weiter und weiter gehen“.

Die Enttäuschung vieler Briten über den Aufschub des „Freedom Day“ korrespondiert allerdings mit grimmiger Zustimmung auf Seiten derer, die Johnson von Anbeginn als zu laschen Krisenmanager betrachtet haben. In den linksliberalen Zeitungen und bei der Opposition wird der Premierminister verantwortlich erklärt für die angeblich unumgängliche Verlängerung der letzten noch geltenden Auflagen.

Zahl der Neuinfektionen verdoppelt

Aus diesem Lager wird ihm vorgehalten, der nunmehr dominant gewordenen Delta-Variante „den roten Teppich ausgerollt“ zu haben, so der gesundheitspolitische Sprecher der Labour Party, Jonathan Ashworth. Die Labour-Partei kritisiert, dass Johnson Indien – den vermutlichen Herkunftsort der Virus-Variante – zu spät auf die rote Reiseliste gesetzt habe. Zehntausende Inder seien bis dahin nach Großbritannien zurückgekehrt und hätten so die Gefahr eingeschleppt, argumentieren sie. Johnson hat die Verbindungen nach Indien erst am 23. April gekappt – zwei Wochen nachdem Pakistan und Bangladesch auf die rote Liste gesetzt worden waren. Die Labour Party wirft Johnson vor, den Termin bewusst hinausgezögert zu haben, weil er eine Handelsreise nach Indien unternehmen wollte, die schließlich doch abgesagt werden musste. Dem wird in der Regierung heftig widersprochen.

Kabinettsbürominister Michael Gove sagte am Dienstag, dass Pakistan und Bangladesch Anfang und Mitte April deutlich höhere Infektionszahlen gehabt hätten als Indien. Außerdem sei die Delta-Variante zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal als besorgniserregende Virus-Variante definiert gewesen.

Die Ausbreitung der Delta-Variante wird jetzt als Grund angegeben für das Hinauszögern des letzten Öffnungsschritts. Sie gilt als 40 bis 80 Prozent ansteckender als die sogenannte Alpha-Variante, die zuerst in Kent entdeckt worden war und die letzte Infektionswelle bewirkt hatte. An den Brennpunkten Englands verdoppelt sich die Zahl der Neuinfektionen derzeit jede Woche, auch wenn die Zahl der Gesamtinfektionen im Königreich noch keine alarmierende Dimension hat. Zur Zeit liegt sie bei unter 8000 am Tag. Im Vergleich zur Vorwoche ist das aber eine Erhöhung um 46 Prozent.

Die Ansteckungen übersetzen sich nicht mehr in gleicher Weise in Krankenhauseinweisungen und Todesfälle, wie das bei den ersten Wellen der Fall war. Der rasche Impffortschritt – fast 80 Prozent der Erwachsenen sind mittlerweile mit einer Dosis und 57 Prozent mit zwei Dosen geschützt – hat diesen Zusammenhang „geschwächt“, wie Johnson es am Montag ausdrückte. Der Nationale Gesundheitsdienst (NHS) ist weit entfernt von einer Überlastung. Der NHS teilte am Dienstag mit, dass zurzeit ein Prozent der Krankenhausbetten mit Covid-Patienten belegt ist. Laut Nationalem Statistikbüro starben in der letzten ausgewerteten Woche 98 Menschen – drei Prozent mehr als in der Vorwoche.

Aber die Wissenschaftler, welche die Regierung beraten, befürchten, dass ein exponentielles Wachstum der Infektionen das Land „in Schwierigkeiten bringen“ könne. Johnson sprach am Montag von „vielen Tausend Menschenleben“, die gerettet werden könnten, wenn der letzte Öffnungsschritt jetzt noch nicht vollzogen werde. In vier Wochen, am 19. Juli, sei die Zahl der doppelt Geimpften so hoch, dass sich die Abwägung anders darstellen werde. Er sprach vom „Enddatum“ – weigerte sich aber auf Nachfrage, eine „gußeiserne Garantie“ dafür auszusprechen. Die Lockdown-Kritiker, die sich vor allem in Johnsons eigener Partei finden, fürchten nun, dass die Rückkehr zur Normalität in diesem Jahr ganz ausfällt.

Für viele ist der Status quo durchaus erträglich. Im Alltag erinnert nicht mehr allzu viel an die Pandemie. Geschäfte und Restaurants sind offen, das warme Wetter lädt zum Leben im Freien ein, wo kaum noch Einschränkungen gelten. Ab Montag dürfen Hochzeiten wieder mit mehr als 30 Gästen gefeiert werden (wenn auch mit Auflagen und ohne Tanz). Gleichwohl bleibt vieles verboten oder erschwert. Noch immer dürfen nicht mehr als sechs Personen in Innenräumen (und auch auf Terrassen) zusammensitzen. Größere Kultur- und Sportveranstaltungen bleiben verboten, bis auf einige „Pilotprojekte“. Es herrscht Maskenpflicht in Innenräumen und überall die Abstandsregel. Als Leitlinie gilt nach wie vor, „wenn möglich“ lieber von zu Hause aus zu arbeiten.

Vor allem aber sind im Königreich strengere Reisebestimmungen als anderswo in Europa in Kraft. Von wenigen (meist kleinen) Ländern abgesehen gelten alle Reiseziele, darunter auch Deutschland, als Risikogebiete. Rückkehrer aus „roten Ländern“ müssen zehn Tage in ein Quarantäne-„Hotel“, Rückkehrer aus gelben Ländern in Selbstisolation. Alle Reisenden müssen mindestens drei offizielle Tests vornehmen lassen, deren Kosten sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Die Reisebeschränkungen wären nicht einmal Teil des „Freedom Days“ gewesen.

Ob sie am 19. Juli aufgehoben oder wenigstens gelockert werden, ist ungewiss. Die Regierung hofft, mit der Beschneidung des Reiseverkehrs und ihren Aufruf, im eigenen Land Urlaub zu machen, das Einschleppen von Virus-Varianten minimieren zu können. Das betrübt vor allem die mehr als 40 Millionen Geimpften, die bei Auslandsreisen vor höheren Hürden stehen als im vergangenen Sommer.