Lockerungen in Frankreich : Urlauber dürfen ab Mitte Juni wieder ins Land

Bessere Zeiten in Sicht - eine Restaurantterasse in Nizza Bild: Reuters

Urlaub in Frankreich soll nach Vorstellung des Regierungschefs von Mitte Juni an für alle EU-Bürger wieder möglich sein. Premierminister Edouard Philippe hat sich am Donnerstag für eine vollständige Grenzöffnung in der EU vom 15. Juni an ausgesprochen. In dieser Frage werde sich die Regierung eng mit den europäischen Partnern abstimmen. Die EU-Außengrenzen müssten noch länger kontrolliert werden.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. F.A.Z.



Der Regierungschef kündigte weitreichende Lockerungen für Frankreich an. So können Cafés, Bars und Restaurants in allen Landesteilen mit Ausnahme des Großraums Paris zum 2. Juni wieder öffnen. In der Hauptstadtregion darf der Café- und Restaurantbetrieb nur im Freien wieder aufgenommen werden. Zum 2. Juni werden auch die Freizügigkeitsbeschränkungen in Frankreich aufgehoben und die 100-Kilometer-Grenze fällt.

Alle touristischen Einrichtungen wie Campingplätze und Jugendherbergen sollen ebenfalls zum 2. Juni wieder öffnen. Der Regierungschef kündigte auch eine vorsichtige Wiederaufnahme kultureller Veranstaltungen an. Alle Strände, Seen und Museen werden für den Publikumsverkehr wieder freigegeben. Versammlungen von mehr als zehn Personen bleiben weiterhin verboten.