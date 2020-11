Corona in Frankreich : Auf ein Weihnachten mit der Familie?

Während viele französische Krankenhäuser in der Corona-Krise an ihre Kapazitätsgrenzen gelangen, hat eine Mehrheit in der Nationalversammlung der Regierung die Gefolgschaft verweigert. Die von der Regierung geforderte Verlängerung des Gesundheitsnotstands bis zum 16. Februar wurde abgelehnt. Der Änderungsantrag, der am späten Dienstagabend mit den Stimmen der Opposition beschlossen wurde, sieht vor, dass die Einschränkungen der bürgerlichen Freiheiten im Gesundheitsnotstand zum 14. Dezember aufgehoben werden.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. F.A.Z.



Der Lockdown mit strikten Ausgangsbeschränkungen soll nach dem Willen der Parlamentarier Ende November zu Ende gehen. Die rechtsbürgerliche Abgeordnete Josiane Corneloup sagte, es sei den Franzosen nicht zuzumuten, auf die Weihnachtsfeiertage im Familienkreis zu verzichten. Die Linksopposition lehnte es ab, das demokratische Leben bis Mitte Februar „abzuschreiben“, und stimmte dem Änderungsantrag deshalb auch zu. „Die Pandemie verleiht der Regierung nicht das Recht, unsere Demokratie mit Füßen zu treten“, sagte die Abgeordnete Mathilde Panot von der Linkspartei „La France insoumise“.