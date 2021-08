Aktualisiert am

Maskenstreit an US-Schulen

Maskenstreit an US-Schulen :

Maskenstreit an US-Schulen : „Wir werden dich finden“

In Florida war es etwas zivilisierter: Gegner und Befürworter der Maskenpflicht treffen in Fort Lauderdale aufeinander. Bild: AP

Der Streit um die Maskenpflicht an Schulen in Amerika wird immer schärfer. In Tennessee bedroht ein wütender Mob einen Maskenbefürworter. Sogar Präsident Biden meldet sich zu Wort.