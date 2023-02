Will die Geschichten über Chinas Kampf gegen das Coronavirus „besser erzählen“: Staats- und Parteichef Xi Jinping, hier am 20. Januar 2023 bei einer Rede zum Frühlingsfest Bild: EPA

Xi Jinping hat seine eigene Corona-Politik der vergangenen drei Jahre als „Wunder in der Geschichte der Menschheit“ gepriesen. Chinas Sterblichkeitsrate im Zusammenhang mit dem Virus sei „auf dem niedrigsten Stand der Welt geblieben“, behauptete der Staats- und Parteichef in einer Sitzung der sieben mächtigsten Männer des Landes. Sein Land habe einen „großen und entscheidenden Sieg“ errungen.

Die Null-Covid-Strategie und die abrupte Abkehr davon, die im offiziellen Sprachgebrauch euphemistisch als „Optimierung“ bezeichnet wird, hätten sich als „vollkommen korrekt“ erwiesen. Das werde von den „Massen“, also der Bevölkerung, „anerkannt“.

Die chaotischen Zustände in den Krankenhäusern des Landes nach der übergangslosen Abschaffung aller Schutzmaßnahmen beschrieb Xi Jinping in seiner Rede vor dem Ständigen Ausschuss des Pilotbüros als „reibungslosen Übergang“. Mit der Null-Covid-Politik sei zuvor „wertvolle Zeit“ gewonnen worden, bis die Letalität des Virus sich abgeschwächt habe.

Xi nennt keine Totenzahlen

Seine Rede ist als abschließende Siegeserklärung der Kommunistischen Partei über das Coronavirus zu verstehen. Xi Jinpings Worte dürften nun zum Kanon in Schul- und Geschichtsbüchern, Medienberichten und anderen Publikationen erhoben werden. Der Parteichef ordnete eine entsprechende Propagandakampagne an: „Es sollten Anstrengungen unternommen werden, die wichtigen Ergebnisse des Kampfes gegen das Coronavirus zu würdigen, Chinas Geschichten über diesen Kampf besser zu erzählen und das Vertrauen der ganzen Partei und der Bevölkerung aller ethnischen Gruppen in ihren Erfolg zu stärken.“

Der Staats- und Parteichef sprach von einer „kontinuierlichen Anpassung“ der Maßnahmen seit November 2022. Er wiederholt damit die zuvor schon von den Staatsmedien verbreitete Mär einer geordneten, gut vorbereiteten Übergangsphase. In Wirklichkeit hielt der Apparat bis zur plötzlichen Kehrtwende am 7. Dezember an der Null-Covid-Strategie fest.

Bis zum letzten Tag wurden im ganzen Land Quarantänezentren errichtet, die dann nicht mehr gebraucht wurden. Die Vordatierung der Wende dient mutmaßlich auch dem Zweck, die Bedeutung der Proteste gegen die Null-Covid-Politik Ende November herunterzuspielen. Bis heute gibt es dazu weder öffentliche Äußerungen noch Berichte von Staatsmedien. Zahlreiche Teilnehmer sind aber weiterhin in Haft.

Trotz der Behauptung, in China seien anteilig weniger Menschen an Corona gestorben als in jedem anderen Land der Welt, nannte Xi Jinping keine Zahl. Nur die schwer Erkrankten bezifferte er, mit 800.000 Menschen. Chinas Behörden geben die Zahl der in Krankenhäusern verstorbenen Coronatoten mit 83.150 an. Fachleute schätzen die Totenzahl dagegen auf eine bis 1,5 Millionen – also bis 18 Mal höher. In Anbetracht der Bevölkerungszahl von 1,4 Milliarden Einwohnern wäre diese Sterberate allerdings noch immer deutlich niedriger als etwa in den Vereinigten Staaten.

Da China keine detaillierten Daten über die beispiellose Infektionswelle im Dezember und Januar vorgelegt hat, ist ein belastbarer Vergleich mit anderen Ländern aber nicht möglich. Die wirkliche Totenzahl wird vermutlich nie bekannt werden. Das gilt auch für die Zahl der an anderen Krankheiten Verstorbenen, die wegen der Null-Covid-Politik nicht behandelt werden konnten.

Der Mythos der Effizienz des Systems ist zerbrochen

Yanzhong Huang, Fachmann für das chinesische Gesundheitssystem am Council on Foreign Relations, verweist etwa darauf, dass die offizielle Zahl der tödlich verlaufenen Schlaganfälle und Herzinfarkte im Zeitraum 2020/2021 im Vergleich zu 2019 um 700.000 höher liege. Unstrittig ist unter Fachleuten, dass die abrupte Abschaffung aller Schutzmaßnahmen zu einer Überlastung des Gesundheitssystems und damit einer Erhöhung des Sterblichkeitsrisikos geführt hat. Der Politikwechsel kam selbst für Krankenhäuser und Mediziner so überraschend, dass sie nicht die nötigen Vorräte an antiviralen Medikamenten wie Paxlovid, an Beatmungsgeräten oder fiebersenkenden Medikamenten wie Ibuprofen anlegen konnten.

Fast jeder in China kennt Berichte aus dem Familien- oder Bekanntenkreis über vergebliche Versuche, Zugang zu Krankenhäusern und Medikamenten zu erhalten, sowie über lange Wartezeiten und unwürdige Bedingungen bei der Bestattung verstorbener Angehöriger. Bei vielen dürfte Xi Jinpings Siegesrhetorik deshalb mit Sarkasmus quittiert werden.

Die Erfahrung der unvorbereiteten Kehrtwende und der vorherigen maßlosen Übersteigerung von Schutzmaßnahmen haben eine Vertrauenskrise ausgelöst. Der Mythos der Effizienz des chinesischen Systems ist zerbrochen. Das Vorgehen der chinesischen Führung wird vielfach als beliebig und unberechenbar beschrieben. Das dämpft auch die Erwartungen in die Zukunftsfähigkeit des Systems im Umgang mit anderen Herausforderungen wie der Immobilienkrise, der Überalterung der Gesellschaft und der Wiederbelebung der Wirtschaft.

Direkte öffentliche Kritik am obersten Führer zu üben, trauen sich aber nur wenige. Im chinesischen Internet wurden Reaktionen auf die Rede scharf zensiert. Die Staatsmedien schalteten entweder ihre Kommentarfunktionen aus oder erlaubten nur patriotische Äußerungen.

Einige Nutzer machten ihrem Unmut dennoch Luft. „Wir haben nur das zweitbeste Ergebnis der Welt“, schrieb einer. „Das beste hat Nordkorea.“ Ein anderer schrieb unter Verweis auf die Unmöglichkeit, Xi Jinping direkt zu nennen: „Einer kontrolliert sich selbst, einer gibt sich selbst recht, einer bestätigt sich selbst, einer lobt sich selbst, und einer glaubt allein, dass er dem Volk dient.“