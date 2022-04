Pekings Null-Covid-Strategie : Warum in China so viele Ältere nicht geboostert sind

Westliche Fachleute halten die chinesische Null-Covid-Strategie für eine Sackgasse. Doch die Führung in Peking hält unbeirrt an Lockdowns, Massentests und der Einweisung symptomfreier Corona-Infizierter in Krankenhäuser fest. In Schanghai wird von diesem Freitag an die westliche Hälfte der Stadt vollständig abgesperrt, die Beschränkungen in der Osthälfte nicht aufgehoben. Weite Teile der Provinz Jilin sind seit Wochen von der Außenwelt abgeschnitten. Rund ein Viertel der chinesischen Bevölkerung ist derzeit in ihrer Mobilität eingeschränkt. Ein Ausweg aus der Sackgasse ist nicht in Sicht.

Zu den größten Hindernissen eines Kurswechsels zählt die geringe Impfquote unter älteren Menschen, die bei einer unkon­trollierten Ausbreitung des Virus zu hohen Todesraten führen würde. Nach den jüngsten Angaben der Gesundheitskommission von Mitte März sind weniger als zwanzig Prozent der über Achtzigjährigen geboostert. Nur die Hälfte von ihnen hat demnach bisher eine zweite Impfung erhalten. Bei den über Siebzigjährigen liegt die Boosterquote bei nur 48 Prozent. Welche Risiken das birgt, ließ sich zuletzt in Hongkong beobachten, wo die weltweit höchste Todesrate unter Corona-Patienten im Verhältnis zur Einwohnerzahl gemessen wurde: mehr als 25 je 100.000 Einwohner. In neunzig Prozent der Fälle traf es ältere Menschen ohne ausreichenden Impfschutz.