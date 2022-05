Wegen strenger Corona-Auflagen : Jetzt protestieren in China die Studenten

Junge Chinesen gelten als angepasst. Das liegt an der „patriotischen Erziehung“ an den Schulen. Bemerkenswert ist daher, was sich derzeit an den Universitäten ereignet.

In Sprechchören rufen sie „Nieder mit dem Formalismus, nieder mit dem Bürokratismus“. Ein anderer Slogan beruft sich auf einen Volksaufstand gegen die chinesischen Qin-Dynastie im dritten Jahrhundert vor Christus: „Das Königreich der Chu wird entstehen, Chen Sheng wird der König sein.“ An mehreren chinesischen Universitäten haben sich in den vergangenen Tagen jeweils Hunderte Studenten versammelt, um lautstark gegen die Coronapolitik zu protestieren. Sie verlangten, die Universitätsleitung zu sprechen, um ihre Forderungen vorzutragen. So war es zum Beispiel an der Universität Tianjin, deren Studenten ihren Campus schon seit Januar nicht verlassen durften. Und an der Peking University, wo ein Studentenwohnheim nachts eingezäunt werden sollte.

Für chinesische Verhältnisse sind die Demonstrationen bemerkenswert. Die Generation der heutigen Studenten gilt als besonders angepasst, geprägt durch die „patriotische Erziehung“ an den Schulen. Dass auch ihnen nun die Geduld ausgeht, zeigt wie groß der Unmut über die Null-Covid-Strategie ist.