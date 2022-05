Corona in Peking : Stresstest für Chinas Null-Covid-Politik

Beinahe täglich gibt es in Peking neue Coronaregeln. Doch ein Lockdown wie in Schanghai soll unbedingt vermieden werden. Dafür ist die Hauptstadt für die Machthaber zu wichtig.

Fast im Tagesrhythmus werden in der chinesischen Hauptstadt derzeit neue Coronaregeln erlassen. Erst hieß es, für die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs sei von Donnerstag an ein negativer Coronatest nötig. Doch viele Pekinger konnten am ersten Arbeitstag nach den Maifeiertagen trotz Tests nicht zur Arbeit fahren. Mehr als 60 U-Bahn-Stationen und etwa 15 Prozent der Busstationen blieben am Donnerstag bis auf Weiteres geschlossen. Das dient vor allem der Durchsetzung der Homeoffice-Pflicht im größten und wirtschaftlich wichtigsten Bezirk Chaoyang. Fast jeder in Peking hat Bekannte, die derzeit ihre Wohnung nicht verlassen dürfen. Entweder, weil ihr Wohngebiet wegen einzelner Positivfälle abgesperrt wurde oder weil ihre Corona-App ermittelt hat, dass sie an einem Ort waren, an dem sich ein Infizierter aufgehalten hat. Die zeitliche und räumliche Nähe zu dem Coronafall werden dabei äußerst weit ausgelegt.

Trotz allem überwiegt in Peking bislang die Hoffnung, dass ein vollständiger Lockdown wie in Schanghai vermieden werden kann. Das liegt zum einen an der politischen Bedeutung der Hauptstadt. Viele Pekinger sind überzeugt, dass die chinesische Führung Versorgungsengpässe und chaotische Szenen wie in Schanghai unter allen Umständen verhindern will.