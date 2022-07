Diskriminierung in Schanghai : Wer infiziert war, findet keinen Job mehr

Als Schanghai im April in den harten Lockdown ging, heuerte Guo Lingyang als Putzmann in einem der Bettenlager an, in denen symptomfreie Corona-Infizierte zu Tausenden isoliert wurden. Er reinigte Toiletten, tauschte Bettwäsche aus und brachte den Müll weg. Wie viele der Hilfskräfte in der abgesperrten Stadt war er von außerhalb nach Schanghai gekommen, aus der einkommensschwachen Provinz Henan, angelockt von den unzähligen neuen Hilfsjobs, die der Lockdown geschaffen hatte. Sie hatten nur einen Nachteil: Das Infektionsrisiko war groß. Es dauerte nicht lange, bis auch der 31 Jahre alte Guo aus Henan an Corona erkrankte. Inzwischen ist er genesen, aber er findet keinen Job mehr. Das liege an seiner früheren Infektion, sagt er am Telefon.

Friederike Böge Politische Korrespondentin für China, Nordkorea und die Mongolei. Folgen Ich folge



Zum Beweis schickt er Annoncen, in denen das wortwörtlich steht: „Positiv Getestete und frühere Hilfskräfte von Isolationszentren brauchen sich nicht bewerben.“ In einigen Anzeigen wird mit Lohnentzug bei Falschaussagen gedroht.