Zugang wegen Corona verweigert : Frau in Xi’an erleidet Totgeburt vor Krankenhaus

Die Behörden in der chinesischen Stadt Xi’an haben bestätigt, dass eine Frau eine Totgeburt erlitten hat, weil ihr aufgrund strikter Corona-Maßnahmen der Zugang zu einem Krankenhaus verwehrt wurde. Fachleute hätten den Fall untersucht und festgestellt, dass „Pflichtverletzung“ zu der Totgeburt geführt habe, teilte die lokale Gesundheitsbehörde am Donnerstag mit. Zwei leitende Mitarbeiter seien entlassen und der Direktor des Krankenhauses suspendiert worden.

Die Stadtverwaltung wies das Krankenhaus an, die betroffene Familie zu entschädigen, strukturelle Fehler bei der Aufnahme von Patienten zu korrigieren und sich „bei der Gesellschaft öffentlich zu entschuldigen“. Der Fall habe „negative soziale Auswirkungen gehabt“, heißt es in der Stellungnahme der Stadtverwaltung. Darüber hinaus wurden der Leiter des städtischen Notfallzen­trums und der Leiter der Gesundheitsbehörde der Stadt Xi’an von der Disziplinarkommission der Kommunistischen Partei verwarnt. Solche Rügen können sich negativ auf die Beförderungschancen von Parteifunktionären auswirken.

Blutlache unter den Füßen

Das Schicksal der Frau hatte am Dienstag landesweit Aufsehen erregt und die Kritik an den Corona-Maßnahmen in der abgeriegelten Millionenstadt Xi’an befeuert. Wegen eines Corona-Ausbruchs mit bisher rund 1800 Infektionen dürfen die Bewohner ihre Wohnungen seit zwei Wo­chen nur noch mit Genehmigung verlassen. Im Internet hatte die Nichte der betroffenen Frau das Geschehen geschildert. Demnach hatte ihre Tante, die im achten Monat schwanger war, trotz heftiger Wehen zwei Stunden vor dem Krankenhaus warten müssen, weil ihr PCR-Test vier Stunden zuvor seine Gültigkeit verloren habe. In einem Internetvideo, das die Frau wartend vor dem Krankenhaus zeigt, ist zu sehen, dass sich unter ihren Füßen eine Blutlache gebildet hat. Das Video wurde mehr als 50 Millionen Mal angesehen.

Auffällig ist, dass auch Parteimedien wie die „Volkszeitung“ die Aufnahme verbreiteten. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Zen­tralregierung in Peking zunehmend die Geduld mit dem Corona-Management der Behörden in Xi’an verliert. Die Lage in der alten Kaiserstadt ist seit Tagen Gesprächsthema im ganzen Land, weil Tausende Bewohner sich in den sozialen Netzwerken über eine unzureichende Versorgung mit Lebensmitteln und Medikamenten beklagt haben. Zu­letzt kamen noch Klagen über die spärliche Ausstattung von Quarantänezentren hinzu, in die rund 40.000 Bewohner gebracht wurden, nur weil in deren Nachbarschaft Neuinfektionen entdeckt worden waren. Die Kritik konzentriert sich bisher auf die lokalen Verantwortlichen. Die von Peking vorgegebene Null-Covid-­ Stra­tegie trifft in der Bevölkerung weiterhin auf Zustimmung. Die hohe Zahl an Corona-Toten in den Vereinigten Staaten und in Europa stößt in China auf Unverständnis. Angesichts der Lage in Xi’an muss die Zentralregierung allerdings fürchten, dass zunehmend Fragen nach der Verhältnismäßigkeit von Maßnahmen gestellt werden.

Der Druck auf die Behörden in Xi’an und die Provinzregierung von Shaanxi nahm am Mittwochabend weiter zu, als sich eine weitere Frau meldete, die nach eigenen Angaben unter ähnlichen Bedingungen ihr Kind verloren hat. Sie schrieb, sie sei von zwei Krankenhäusern abgewiesen worden. Die Provinzregierung teilte mit, dass für Schwangere und Kranke zusätzliche Notfall-Hotlines und Ausnahmeregelungen eingeführt sowie Fahrzeuge bereitgestellt würden, um ihre Behandlung sicherzustellen. Dies gelte auch für Dialyse- und Chemotherapie-Patienten. Damit bestätigten die Behörden indirekt Berichte, wonach lebenswichtige Therapien aufgrund des Lockdowns unterbrochen worden waren.

Auch in anderen Teilen des Landes gibt es immer wieder Berichte, wo­nach Patienten aufgrund von Corona-Auflagen abgewiesen werden. In einem Fall weigerten sich Mitarbeiter einer Klinik in Schanghai anfänglich, eine im Koma liegende Patientin aufzunehmen, weil ihr Handy mit der Gesundheits-App ohne ihr Zutun nicht entsperrt werden konnte. Die App gibt Aufschluss darüber, ob eine Person in den vergangenen vierzehn Tagen Corona-Risikogebiete besucht hat. Erst heftiges Zureden erwirkte ein Umdenken bei den Mitarbeitern. Dahinter steht die Sorge, im Fall einer Verbreitung des Virus im Krankenhaus entlassen zu werden.