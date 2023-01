Diskussion um Testpflicht : Corona-Sorgenkind China

Patienten im Tongren-Krankenhaus in Schanghai: In der Stadt sollen sich zuletzt besonders viele Menschen mit dem Coronavirus infiziert haben. Bild: AFP

Seit Chinas abrupter Abkehr von der Null-Covid-Strategie rollt eine Infektionswelle über das Land. Mehrere Länder, darunter die Vereinigten Staaten, Japan, Großbritannien sowie die EU-Staaten Frankreich, Italien und Spanien, haben Einreisebeschränkungen für Passagiere aus China eingeführt oder angekündigt. Reisende müssen vor dem Abflug einen negativen Test vorweisen oder werden bei der Ankunft getestet. Marokko hat alle Einreisen aus China untersagt.

Anna Schiller Volontärin. Sara Wagener Volontärin

Die deutsche Regierung hält verschärfte Einreiseregeln für „noch nicht notwendig“, sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Freitag. Die Mitgliedstaaten wollen an diesem Mittwoch über eine gemeinsame Strategie beraten, wie sie auf das Infektionsgeschehen in China reagieren sollen. Die Europäische Union hat China bereits kostenlose Impfdosen zur Eindämmung der Infektionswelle angeboten, wie ein Sprecher am Dienstag bestätigte.

Die deutschen Amtsärzte forderten eine einheitliche, EU-weite Testpflicht für alle Einreisenden aus China. Der Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, Johannes Nießen, sagte, dass bei einer explosionsartigen Ausbreitung wie jetzt in China mit Mutationen zu rechnen sei. Darauf müsse man sich vorbereiten. Konkret forderte er, dass sich alle Reisenden aus China nach der Landung einem Schnelltest unterziehen müssen, bei einem positiven Ergebnis sollte dann ein PCR-Test folgen, Infizierte sollten sich isolieren müssen.

Epidemiologe Stöhr: Angst vor neuen Varianten unbegründet

Der Virologe und Epidemiologe Klaus Stöhr hält Einreisebeschränkungen dagegen für „nicht notwendig, verhältnismäßig, wirksam oder praktikabel“. Die Anzahl der Einreisenden aus China sei „lächerlich“ gegenüber den Infizierten in Deutschland und Europa, sagte er der F.A.Z. Da die Bevölkerung hier durch Ansteckung oder Impfung außerdem größtenteils immun gegen das Virus sei, sei mit keiner Ansteckungswelle zu rechnen. So hätten in Deutschland aktuell nur etwa neun Prozent der Infizierten mit Atemwegserkrankungen Corona, etwa zwei Drittel hingegen die Grippe.

Auch Angst vor neuen Varianten aus China sei unbegründet. Die würden sich hauptsächlich dort entwickeln, wo viele Menschen immun gegen die bestehenden Varianten sind – also in Europa oder in Nordamerika, sagte Stöhr. In China hingegen würden sich wegen der fehlenden Immunisierung voraussichtlich die bestehenden Varianten verbreiten. Diese Einschätzung teilt auch das Europäische Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten. Demnach gibt es aktuell keine Hinweise auf neue Varianten in China. „Die Varianten, die in China zirkulieren, zirkulieren auch schon in der EU, und stellen als solche keine Herausforderung für die Immunantwort von Bürgern der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums dar“, hieß es in einer Mitteilung am Dienstag.