Vor der fünften Corona-Welle : Israel und seine „Booster-Verweigerer“

Die Impfberater des israelischen Gesundheitsministers sprachen sich vor wenigen Tagen vorerst gegen einen weiteren Booster aus. Für Israelis wäre es die vierte Impfung gegen das Virus. Seitdem Israel vor einem Jahr so früh und rasch wie sonst kein anderes Land zu impfen begonnen hat, ist die Entwicklung dort derjenigen in den meisten anderen Ländern etwa einen halben Schritt voraus. Das zeigt sich auch angesichts der jüngsten Welle, die von der Sorge vor der Omikron-Variante dominiert wird. In Israel lassen sich teilweise Entwicklungen studieren, die Deutschland und anderen europäischen Ländern noch bevorstehen dürften.

Christian Meier Politischer Korrespondent für den Nahen Osten und Nordostafrika. Folgen Ich folge

Schon von Ende Juli an haben Israelis eine Auffrischimpfung erhalten. Anstatt ihren Impfschutz durch einen weiteren Booster abermals zu stärken, konzentriert die Regierung sich derzeit auf diejenigen, die bislang maximal zwei Impfungen mit dem Vakzin von Biontech-Pfizer erhalten haben. Dabei geht es um drei Gruppen, eine von ihnen ist auf den ersten Blick überraschend.

Die vierte Welle ist längst Vergangenheit

Die erste sind Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren. Schon vor Wochen hatte Ministerpräsident Naftali Bennett gesagt, der nächste, fünfte Corona-Infektionsschub werde die „Kinder-Welle“ sein. Mitte November machten Minderjährige fast drei Viertel der Neuinfektionen in Israel aus. Da das Land demographisch sehr jung ist, sah die Regierung hier den größten Handlungsbedarf. Das Auftreten der Omikron-Variante, die sich unter Heranwachsenden offenbar leicht verbreitet, hat die Dringlichkeit noch verstärkt. Ende November begannen die Impfungen in dieser Altersgruppe, die nun mit noch größerem Nachdruck verfolgt werden, etwa vor Schulen selbst. Denn viele, insbesondere jüngere Eltern haben ihre Kinder bislang nicht impfen lassen.

Was die Pandemielage betrifft, stand Israel bis vor kurzem vergleichsweise blendend da – wieder. Eine heftige vierte Welle in Form der Delta-Variante im Sommer hatte das Land mittels zeitiger Auffrischimpfungen glimpflich überstanden. Lag die Zahl der täglich registrierten Neuinfektionen Mitte September noch bei 8600, betrug sie Anfang November nur noch wenige hundert; die Sieben-Tage-Inzidenz fiel von knapp 880 auf weniger als 40. Am Mittwoch wurden 741 Neuinfektionen gezählt. Die offizielle Gesamtzahl der Pandemietoten lag bei 8227, 80 der 9,3 Millionen Israelis befanden sich mit schwerem Covid-19-Verlauf im Krankenhaus. Aufgrund der gesunkenen Zahlen durften zum 1. November erstmals seit eineinhalb Jahren wieder Touristen ins Land kommen, die Branche hoffte darauf, dass es in diesem Jahr wieder ein Weihnachtsgeschäft gebe.

Mit der Verbreitung der Omikron-Variante ist das hinfällig. Die Regierung Bennett schloss umgehend wieder die Grenzen für Ausländer, bis mindestens nach Weihnachten. Einreisende müssen sich, je nach Herkunftsland und Impfstatus, für drei bis 14 Tage in häusliche Selbstisolierung oder ein Quarantänehotel begeben. Das Aufspüren von Infektionsketten mittels der Analyse von Telefondaten durch den Geheimdienst wurde nach einigen Tagen und infolge massiver Kritik wieder beendet. Dagegen will Gesundheitsminister Nitzan Horowitz die Einreisebeschränkungen weiter verschärfen: Vom nächsten Montag an sollen auch mehrere europäische Länder, darunter Frankreich und Spanien, als „rot“ eingestuft werden. Die Reise in diese Länder ist Israelis verboten, für die Rückreise gilt Quarantänepflicht. Das Kabinett und ein Knesset-Ausschuss müssen dem noch zustimmen. Fest steht bereits, dass von diesem Freitag an Großbritannien und Dänemark „rot“ sind. Auch die Einstufung Deutschlands stand zur Debatte, vorerst ist die Bundesrepublik aber weiter „orange“.